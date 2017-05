Colterm repara si intretine toate cladirile Primariei Timisoara. Cadoul municipalitatii pentru societate: 20 de milioane de euro, pe 4 ani

Proiectul a fost pregătit în liniște de reprezentanții Primăriei Timișoara, iar Colterm va primi activitatea prin atribuire directă.

„Proiectul presupune atribuirea către Colterm a activității de reparații și întreținere a imobilelor deținute de către Primăria Timișoara și a altor activități conexe. În baza Legii Achizițiilor Publice și a corespondenței purtată cu Agenția Națională de Achiziții Publice, Colterm se încadrează în art. 31 al Legii 98/2016, astfel încât primăria poate să atribuie acest contract societății asupra căreia deține controlul complet. A fost constituită o comisie de negociere asupra prețurilor și asupra manoperei, formată din persoane din primărie, cât și din persoane provenind de la Universitatea Politehnica și de la Facultatea de Construcții, pentru a ajunge la prețurile conform studiilor de piață și a prețurilor aferente manoperei pentru Colterm, astfel încât aceste obiective să poată fi reparate și întreținute în mod continuu”, ne-a explicat viceprimarul Dan Diaconu.

Cifra medie de afaceri a societății de termoficare pe ultimii trei ani este de 162,3 milioane de lei, iar media costurilor suportate de municipalitate pentru lucrările de reparații și întreținere imobile în ultimii trei ani este de 19,3 milioane de lei.

Prin urmare, specialiștii din primărie au estimat un contract anual de 19.333.604 lei, fără TVA, ceea ce înseamnă 92 milioane de lei pe patru ani, cu tot cu TVA. Se ajunge la 5 milioane de euro pe an. Vorbim, așadar, despre un contract de 20 de milioane de euro, cu o valabilitate de patru ani.

Practic, muncitorii Colterm vor putea face intervenții la școli, spitale sau la orice fel de clădire deținută de primărie.

„Reparațiile și întreținerile se fac în baza comenzilor pe care le dă primăria. Sume alocate în buget pentru astfel de reparații sunt pentru fiecare direcție. Vorbim despre reparații care se întâmplă, de exemplu, la Direcția de Clădiri și Terenuri sau Biroul de Școli Spitale sau la zona de administrativ. Cu alte cuvinte, nu există un buget unic aferent al acestui contract. Poate fi o activitate care se rezumă la partea de reparații și întrețineri, asta însemnând și avarii, dar și reparații curente, zugrăvit sau alte lucrări”, ne-a declarat viceprimarul Timișoarei.

Potrivit reprezentanților societății de termoficare, există suficienți muncitori care să se ocupe atât de avariile ce pot interveni la sistemul de termoficare, cât și de reparațiile clădirilor.

„Este o activitate de reparații pe avarii/întreținere. Începând cu anul 2014, Colterm are o echipă specializată pentru reparații tehnice, în afară de echipele care lucrează pe avarii. În momentul de față avem cam 40 de salariați, instalatori, electricieni, zidari, oameni pregătiți pentru activități de reparații. Utilaje avem în parcul auto 50, de la săpătoare, bascule, absolut tot. Este o soluție pentru perioada de vară, după cum știți Colterm are activitate sezonieră. Noi avem activitate în perioada de iarnă, nu are rost să trimitem oamenii acasă în șomaj”, le-a spus Emil Șerpe, directorul Colterm, consilierilor locali.

Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi „pentru”. Practic, aleșii municipali au fost de acord să atribuie activitatea societății de termoficare, au aprobat caietul de sarcini privind activitatea respectivă, prețurile unitare/tip de activitate negociate, cota de cheltuieli indirecte de 15% și cota de profit de 8% practicată de Colterm și contractul de execuție lucrări. Contractul poate fi prelungit „pe perioade succesive, egale cu patru ani, prin act adițional, cu aprobarea expresă a Consiliului Local Timișoara”.

Urmează acum semnarea contractului, iar societatea de termoficare și-a asigurat venituri estimative de 20 de milioane de euro în următorii patru ani.