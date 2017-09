City managerul Timisoarei incearca sa explice de ce nu functioneaza iluminatul public

„De ce nu funcționează bine iluminatul public în Timișoara. Întrucât am observat că multă lume face o confuzie privind sistemul de energie electrică și consideră primăria ca vinovată pentru problemele cu iluminatul public voi încerca să explic cât mai simplu cum funcționează tot sistemul. Există 3 tipuri de servicii: transport, distribuție și furnizare de energie electrică. – Transportul îl face doar Transelectrica în toată țara și duce energia până la Distribuitor; – Distribuția se face pe raza municipiului/orașului/comunei prin fire, stâlpi, etc. însă acest serviciu e dat de Ministerul Energiei ca monopol regional, la noi în zonă compania fiind ENEL Distribuție Banat; – Furnizarea înseamnă să introducă energia electrică în circuit, fie prin surse proprii, fie să cumpere de la producători (hidrocentrale, etc.), iar acest serviciu e asigurat pentru Timișoara de ENEL Energie (altă companie decât cea de distribuție)”, a scris Robert Kristof, sâmbătă, pe Facebook.

City managerul spune că Timișoara nu are nicio relație contractuală cu distribuitorul de energie, drept urmare nu îl poate obliga să restabilească iluminatul public, singurii în măsură să amendeze firma fiind Ministerul Energiei.

„Relația noastră contractuală este cu Furnizorul căruia îi plătim câtă energie electrică folosim. El are obligația să aibă contracte cu Distribuitorul și Transportatorul privind cum ajunge curentul de la intrare în circuit până la consumatorul final, caz particular la noi fiind stâlpii de iluminat. Practic, curent există în circuit, Furnizorul își face treaba, dar nu ajunge la stâlpii de iluminat întrucât Distribuitorul nu îl duce până acolo iar noi nu avem raport contractual cu el. Singura entitate care poate sancționa Enel Distribuție Banat este Ministerul Energiei ori prin a-i amenda, ori prin a retrage decizia prin care au monopol regional (caz extrem). Sper că am fost destul de clar și am adus informații utile”, mai spune Kristof.

Acesta mai spune că Primăria Timișoara a oferit distribuitorului și o echipă de muncitori care să ajute la degajarea copacilor căzuți pe fire și că există promisiuni că în zilele următoare problema se va remedia.

„În orice caz, chiar dacă nu avem contract cu Enel Distribuție Banat, și eu, și domnul primar și angajații primăriei, am luat legătura de nenumărate ori cu ei și am făcut solicitări insistente să remedieze problemele, răspunsul dat fiind că s-au ocupat întâi de alimentarea locuințelor cu energie electrică iar acum se axează în regim de urgență pe iluminat public, cu asigurări că zilele următoare se vor simți îmbunătățiri semnificative. Noi i-am sprijinit inclusiv cu o echipă care la nevoie să vină și să taie copaci sau ce îi împiedică însă nu avem voie să intrăm peste cablurile electrice nefiind proprietatea noastră și nici nu cred că am avea oameni competenți să rezolve problema de distribuție. Dacă vedeți lumina aprinsă pe timpul zilei este pentru că se fac teste și înseamnă că e de bine. Sper ca totul să revină la normal cât mai curând!”, a concluzionat Kristof.

Furtuna puternica peste Timisoara si Timis. Tigle si caramizi zburate, pomi rupti, schele prabusite O puternică furtună s-a abătut, duminică după-amiaza, deasupra Timișoarei. Doar câteva minute de vânt extrem de puternic au creat haos în oraș. Meteorologii au emis, duminică după-amiaza, un cod portocaliu de avertizare privind fenomene meteorologice imediat, în intervalul 15.20-17. Potrivit aces... Citește articolul