Chris Torch, noul director artistic Timisoara Capitala Europeana: Programul TM2021 este precum o calatorie

Miercuri, 21 decembrie, Chris Torch a devenit oficial noul director artistic al Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2021. Acesta va ocupa poziția pentru următorii doi ani (până la finalul lui 2018) și se va ocupa de prima fază a proiectului TM2021, respectiv faza de start-up.

Noul director artistic are o experiență vastă în domeniul culturii și dezvoltării prin cultură, el ocupând până recent o poziție similară în cadrul Rijeka – Capitală Europeană a Culturii 2020.

„Este o mare onoare pentru mine să mă aflu aici și să fiu directorul artistic al TM2021. Prima oară am trecut prin Timișoara în urmă cu aproape 20 de ani și am amintiri puternice despre cele câteva zile pe care le-am petrecut aici. Am revenit în vară aceasta și am ajutat la formularea dosarului de candidatură a Timișoarei. Cred că timișorenii ar trebui să fie foarte mândri de faptul că acesta este orașul care va reprezenta bogăția culturală și tradițiile României în Europa. (…) Vă rog să nu vă așteptați să vă pot prezenta pe loc un program artistic. Abia am ajuns aici și trebuie să mă familiarizez cu orașul, iar în primele șase luni din 2017 munca mea va fi una orientativă. Vreau să știu ce se întâmplă aici, ce inițiative există deja. Avem deja primii pași, avem dosarul TM2021, iar conținutul acestuia este contractul nostru cu Uniunea Europeană”, a declarat Chris Torch.

Acesta a lăudat dosarul realizat de echipa TM2021 și a precizat că tematica și pașii propuși vor fi respectați, urmând să se stabilească cele mai bune mijloace pentru implementarea dosarului.

„Prima mea misiune și cea mai importantă este să dezvolt acest dosar. În al doilea rând, este foarte important că din a doua parte a lui 2017 și în 2018 să ne facem conexiuni. (…) Programul TM2021 este făcut precum o călătorie care ne va purta de la o stație la alta. Cea mai importantă este «Power Station». Pentru a putea pleca în această călătorie trebuie să generăm puterea necesară. Avem această metaforă minunată a orașului care se va dezvolta prin lumină și prin puterea și structura umană. E nevoie de această putere umană și ea reprezintă «The Power Station», această imensă diversitate culturală a regiunii. E nevoie ca generatorii culturali, de la artiști, la regizori, la instituții, care să intre în contact cu omologii lor. Trebuie să reinventăm proiectul european într-unul cultural”, a mai explicat Chris Torch.

Directorul artistic, împreună cu echipa TM2021, are în plan să întindă și niște „mese culturale” pentru a vedea ce-și doresc timișorenii, care sunt doleanțele lor și care sunt activitățile și programele de care aceștia sunt interesați. De asemenea, se vor aduce idei europene pentru a vedea care este reacția publicului.

Torch a spus că programul va fi dezvoltat de agenții culturali locali, naționali și regionali și că nu dorește să impună idei, ci să faciliteze dezvoltarea culturală.

Timișoara după 2021

Vorbind despre programul TM2021, Torch a explicat că proiectul trebuie să aibă viziunea viitorului și că trebuie să ne gândim la Timișoara având în minte un plan pentru șapte ani (2023 fiind anul în care se va încheia oficial proiectul TM2021). Astfel, a explicat și cum vede Timișoara după 2021.

„Nu pot da prea multe detalii, dar văd un oraș vibrant cu un bogat ecosistem cultural. Un ecosistem cultural bogat înseamnă dezvoltarea sectorului independent care există deja, să creăm o comunicare mai bună între sectorul independent și instituții, să reducem distanța dintre cele două, dar în același timp să încurajăm instituțiile să fie curajoase și să treacă mai de parte de ceea ce făceau până acum. Trebuie să-și asume riscuri. Văd un oraș care învață că dacă îți asumi riscuri o să câștigi. Un oraș în care oamenii vor primii curajul să-și creeze propria viziune despre cum vor să trăiască. Consider cultura unealta perfectă pentru așa ceva. Văd calul Bega ca fiind mult mai integrat în oraș. Când văd Bega văd posibilități nelimitate despre cum o putem folosi. De asemenea, văd un oraș integrat în regiunea sa, care are propria lumină dar care este integrat. De asemenea, văd o europenizare, adică vom aduce aici impulsuri europene pe care unii timișoreni nu le-au simțit până acum. Dar vreau și ca Europa să înțeleagă Timișoara și să nu uite că acesta este punctul din care a pornit Revoluția Română într-un timp foarte important al Europei”, a declarat Torch.