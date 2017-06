Chiar daca si-a atins obiectivul, Ionut Popa vede in continuare teoria conspiratiei

Meciul de la Mediaș l-a făcut pe antrenorul Ionuț Popa să vadă din nou adversari care joacă având viteze diferite cu Timișoara și cu alte competitoare, dar nu l-a făcut să vadă jocul absolut dezastruos al elevilor săi din ultima partidă a campionatului. Doar norocul, Popovici și Mailat l-au salvat pe Popa și echipa sa de matineu, iar tehnicianul a vorbit din nou de Gaz Metan care a jucat „lejer” la Pandurii, dar la maxim cu Timișoara. L-a acuzat pe Eric că nu a jucat împotriva fostei sale echipe, dar că a dat totul cu ACS Poli. Chiar și un penalty refuzat a avut echipa sa, insistă Popa!

„Mă doare că Eric a jucat azi și nu a jucat cu Pandurii. Am văzut echipa din Mediaș jucând fantastic astăzi și jucând mai slab la Târgu Jiu. Nu am gestionat noi nimic, Dumnezeu a gestionat. Am încercat să stăm ușor pe pământ, am făcut câteva mișcări, fundașul central l-am trimis vârf, cred că am avut și 11 metri la Șeroni. După cum au fost celelalte meciuri, sincer, nu speram. Toată lumea știa că celelalte rezultate vor fi clare: Bate Chiajna la Voluntari, noi pierdem aici. Toți cei care joacă pe la pariuri, care știu mai bine ca noi, specialiștii, au susținut că așa vor fi rezultatele. Le-am spus jucătorilor că ori murim, ori trăim. La pauză am avut un discurs scurt în vestiar și le-am spus: mai aveți 45 de minute să sperați la Liga I. Nea-m rugat, am fost și la mănăstire la Prislop. Mulțumesc doar divinității”, a declarat Ionuț Popa, la Digisport.

Pentru Timișoara urmează acum barajul cu UTA, iar Popa a reușit să își pună în cap o parte din fanii bănățeni cu o nouă declarație caracteristică. El vrea ceea ce nu se poate, ca atât UTA cât și ACS Poli să joace în prima ligă, mai mult spune că arădenii ar avea prima șansă

„Am fost la UTA de atâtea ori, dar ultima dată am plecat supărat, pentru că am vrut să promovez și mulți de acolo nu au vrut. Mi-aș dori ca UTA să promoveze în Liga 1, dar să rămână și ACS Poli. UTA are prima șansă pentru că noi am jucat 50 de meciuri în acest sezon. Sper cu ajutorul lui Dumnezeu să trecem și de acest meci”, a mai declarat tehnicianul.