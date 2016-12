Celebritatile care au murit in 2016. Cateva dintre fetele faimoase pe care le-am pierdut in acest an

Anul a început cu o veste șocantă pentru fanii muzicii. Cunoscutul cântăreț David Bowie a murit pe 10 ianuarie, la două zile după ce își sărbătorise cea de-a 69-a aniversare și lansase cel mai nou album al său: Blackstar. Legendă a muzicii, David Bowie a avut o carieră care s-a întins pe o perioadă de peste cinci decenii. Cunoscut pentru caracterul său excentric, David Bowie a schimbat pentru totdeauna industria muzicală cu hituri precum Ziggy Stardust, Space Oddity, Fame sau Let’s Dance. De altfel, numele său a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame încă din 1996.

Pe 14 ianuarie, cântăreața Celine Dion anunța cu tristețe decesul soțului și managerului ei, Rene Angelil. Moarte celui care a propulsat cariera celebrei cântărețe a survenit la 73 de ani, acesta suferind de cancer. Două zile mai târziu, Celine Dion primea o nouă lovitură: moartea fratelui ei, Daniel Dion, la 59 de ani, tot după o bătălie cu cancerul.

Ziua de 14 ianuarie a însemnat și despărțirea de Alan Rickman, un îndrăgit actor britanic. Devenit celebru în 1988 pentru rolul de răufăcător în filmul Die Hard, actorul s-a stins la 69 de ani tot după o bătălie cu cancerul. De-a lungul carierei, Rickman s-a specializat în roluri negative, de la cel din Robin Hood, până la seria Harry Potter, unde a interpretat personajul Severus Snape.

Glenn Frey, o altă legendă a muzicii, chitarist și cofondator al trupei Eagles a murit pe 18 ianuarie, la vârsta de 67 de ani. Chitaristul va rămâne însă întotdeauna în istorie deoarece a compus, împreună cu Don Henley, celebra piesă Hotel California.

Pe 16 martie a venit rândul să ne desărțim de Frank Sinatra Jr., fiul celebrului cântăreț, care a murit la 72 de ani în urma unui infarct. Frank Sinatra Jr. a avut o carieră muzicală de succes, însă nu a reușit niciodată să ajungă la nivelul tatălui său. Probabil cel mai bizar episod din viața sa s-a petrecut în 1963, când a fost răpit de trei bărbați și eliberat două zile mai târziu, după ce Frank Sinatra Sr. a plătit o răscumpărare de 240.000 de dolari. Cei trei răpitori au fost prinși și condamnați ulterior la închisoare.

O lună mai târziu, pe 21 aprilie, lumea avea să primească încă un șoc. Celebrul cântăreț Prince murea la 57 de ani. Cel care a scris hituri precum Purple Rain, When Doves Cry sau Kiss se afla în mijlocul unui turneu la momentul morții sale. Pe numele său adevărat Prince Rogers Nelson, cântărețul, chitaristul și actorul american a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2004, primul an în care ar fi putut primi acest premiu și a fost plasat de revista Rolling Stone pe locul 27 într-un top 100 al celor mai influenți artiști din era rock and roll.

Pe 21 mai, în fața unei săli pline de spectatori, fostul baterist al trupei rock Megadeth se prăbușea pe scenă în timpul unui concert și murea la scurt timp. Avea 51 de ani.

Pe 3 iunie, după o luptă de mai mulți ani cu boala Parkinson, Muhammad Ali murea la 74 de ani. Născut Cassius Clay, boxerul american a devenit o legendă după o serie de meciuri incredibile purtate împotriva unor luptători de calibru mondial precum Rocky Marciano sau Joe Frasier. Convertit la islamism, Muhammad Ali a devenit o voce în anii ’60 pentru drepturile persoanelor de culoare. De-a lungul vremii acesta a stârnit însă și mai multe controverse, în special pentru legăturile cu organizația Națiunea Islamului, dar și pentru refuzul de a fi incorporat în timpul războiului din Vietnam.

Șocantă a fost și moartea tânărului actor Anton Yelchin, survenită pe 18 iunie, în urma unui stupid accident. Actorul de 27 de ani se afla în curtea casei sale și, din cercetările poliției, se pare că a uitat să își asigure propria mașină, fiind strivit între aceasta și un stâlp al casei. Deși cariera sa a fost una scurtă, el va rămâne cunoscut pentru rolurile din filmele Star Trek, Terminator Salvation sau Charlie Bartlett.

Pe 1 august, întreaga Românie își lua adio de la Regina Ana. Fiica Prințului Rene de Bourbon-Parma și a Prințesei Margareta a Danemarcei, Regina Ana a servit voluntar în armata franceză încă din 1943, fiind trimisă pe fronturile din Algeria, Marox, Italia, Luxemburg și Germania eliberată ca șofer de ambulanță. Ea și Regele Mihai I al României s-au întâlnit în 1947 și s-au căsătorit un an mai târziu, după abdicarea Regelui și plecarea sa în exil. Cei doi au cinci fete. Moartea ei s-a petrecut în Elveția, la 92 de ani și a fost înmormântată la Curtea de Argeș cu onorurile cuvenite.

Kenny Baker este poate cel mai puțin cunoscut nume de pe această listă. Actorul care a murit pe 13 august, la vârsta de 81 de ani, a avut un singur rol memorabil în carieră, însă acesta a fost de ajuns pentru a-l propulsa la statutul de legendă, deși fața sa nu a apărut pe ecran. El a fost cel care l-a interpretat roboțelul R2-D2 în prima serie de trei filme Războiul Stelelor.

Pe 28 august s-a stins o legendă a comediei, actorul Gene Wilder. Cunoscut pentru rolurile sale din Tânărul Frankenstein sau Willy Wonka și Fabrica de ciocolată, comicul s-a stins la 83 de ani.

Începutul lunii noiembrie a adus vestea morții unuia dintre cei mai cunoscuți cântăreți și scriitori americani contemporani: Leonard Cohen. Artistul s-a stins pe 7 noiembrie, la 82 de ani, însă a lăsat în urma sa o serie de cărți de căpătâi, precum și numeroase melodii extraordinare, cum ar fi Hallelujah sau Dance me to the End of Love.

Pe 11 noiembrie, un alt actor cunoscut al anilor ’70 și ’80, Robert Vaughn, se stingea din viață la vârsta de 83 de ani. Actorul a primit și un premiu Oscar, pentru rolul său din filmul The Young Philadelphians. Printre rolurile în care s-a făcut cunoscut enumerăm doar cele din filme precum Cei 7 Magnifici sau Superman III.

Chiar de Crăciun o altă veste șocantă făcea înconjurul lumii: cunoscutul cântăreț George Michael murea la doar 53 de ani. Primele investigații au dus la concluzia că acesta a suferit un stop cardiac, însă testele ulterioare nu au fost concludente, astfel încât cauza decesului său rămâne suspectă. Potrivit apropiaților acestuia, cântărețul se reapucase de droguri în ultima perioadă și chiar luase mult în greutate. În urma lui, însă, rămâne o istorie muzicală care se întinde pe mai bine de trei decenii, de la hiturile compuse în cadrul trupei Wham, până la dueturile cu Elton John sau Aretha Franklin.

Chiar când toată lumea credea că în puținele zile rămase până la Revelion nu se va mai întâmpla nimic, pe 27 decembrie o altă stea s-a stins. Este vorba de actrița Carrie Fisher, cunoscută cel mai bine pentru rolul Prințesei Leia din seria Războiul Stelelor. Ea a suferit un infarct pe 23 decembrie, în timp ce călătorea cu avionul și a fost preluată la aterizare de paramedici. Cu toate eforturile depuse, medicii nu au reușit să o salveze. O zi după decesul actriței murea și mama sa, Debbie Reynolds, cunoscută în special pentru rolul din filmul Singing in the Rain.

