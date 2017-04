Ce poate face un turist in Timis: Locuri de vazut si proiectele destinate atragerii de vizitatori

Timișul are multe de oferit din punct de vedere turistic. Locurile de vizitat din Timiș și activitățile pe care le poate face un turist în cel mai vestic județ al țării ies, încet, încet la iveală. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) în Timiș are proiecte pe care se axează pentru a scoate Timișul din anonimat și a-l pune pe harta turistică. Iar Timișul are ce oferi din punct de vedere turistic. Trebuie infrastructură și trebuie ca vizitatorii să știe de atracțiile celui mai vestic județ al țării…

„În momentul de față, cel mai important atu al Timișului este Timișoara și mediul economic de aici. Pe viitor, multiculturitatea poate fi un atu, bogăția de tradiții, bogăția culturală și diversitatea poate constitui un punct de plecare de a dezvolta turismul. Un alt atu este plasarea noastră alături de Ungaria și Serbia. Dacă vrei să atragi americanii și chinezii spui: veniți în Banatul românesc și aveți ocazia să vizitați și Ungaria și Serbia”, a spus Delia Barbu, directorul Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș. Un alt atu este și faptul că Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii în 2021, iar acest lucru va atrage mulți turiști, care vor avea ocazia să viziteze și județul. Timișul are multe de oferit… Ce poți face ca turist, acum, în Timiș? „Ai la dispoziție un turism activ, cu bicicleta, sau poți vizita bisericile de lemn. Dacă ai avea copii aș spune să mergi în Jimbolia, unde sunt șase muzee, ai unde să mănânci, ai ce să vezi. Dacă ești un turist activ, poate aș spune să iei legătura cu cei de la Timisiesis Bikers, să te ducă în zona Nădrag, Lacul Surduc. Te-aș duce în toamnă la Românești. Dacă ești arheolog sau pur și simplu îți place istoria, Corneștiul și iarcurile de acolo sunt locații foarte bune de vizitat. Bisericile din lemn ar fi un alt atu al județului. Mă gândesc, împreună cu cei care lucrează la renovarea lor, să gândim un traseu pe la aceste lăcașuri de cult. Sunt 17 biserici de lemn în Timiș. Satul rotund, Charlottenburg, este un obiectiv important. Pista de biciclete asfaltată, care leagă Timișoara de Serbia, unică în țară, la această lungime, este, de asemenea, o variantă de a descoperi Timișul, pe malurile Begăi”, a mai spus Delia Barbu. © Foto: Facebook APDT Timiș a creat și a susținut evenimente care atrag turiști în Timiș, de la Zilele Lacului Surduc până la „Mic dejun la Margina” sau festivalul Rock La Mureș, care în acest an va reînvia. „Promovăm proiectul „Mic dejun la Margina”, o excursie de 4-5 ore în zonă, cu căruța, bicicleta sau pe jos, o incursiune în tradiții și gastronomia din zonă. Avem, de asemenea, un proiect de promovare a zonei Pietroasa, unde vom avea, împreună cu Inspectoratul Școlar și Clubul Bănățean de Turism un semimaraton cu copii. Acolo se va pune și problema taberelor școlare și a noilor posibilități de a organiza tabere în structuri de cazare privată. Să nu mai ducem neapărat copiii în Austria, unde este foarte frumos, sau Ungaria, îi putem aduce pe cei mici și aici, cu derularea de activități similare. Urmează Zilele Lacului Surduc ediția a treia, unde este foarte posibil să avem un show aerian, organizat de Asociația Aeronautică Română și un mare concert. Evenimentul va avea loc în 1-2 iulie. Vrem să susținem Rock la Mureș, primăria vrea să reînvie festivalul, vom avea cicloturism în Timiș, tot la Nădrag. Vrem să promovăm turismul și aproape de Timișoara, cu caiacele pe Bega, sunt mulți care ar veni cu familia”, a spus directorul APDT Timiș. © Foto: Facebook APDT Timiș este implicată în două proiecte europene în acest an. Unul este deja câștigat și se derulează, iar pentru cel de-al doilea acum se fac demersurile pentru a-l pune pe picioare. APDT Timiș a demarat și acțiuni pentru a realiza strategia turistică a județului Timiș. „Este un proiect european pe fondurile Interreg România-Serbia. Scriem proiecte și împreună cu Ungaria, pe reabilitarea unor castele și parcuri, vizăm Parcul Dendrologic Bazoș. Am contatcat administratorii parcului, sunt de acord cu această propunere. Proiectul european România-Serbia este câștigat, urmează să semnăm ultimele acte. Concret, pe anumite porțiuni ale malurilor Timișului, pe care le vom stabili împreună cu partenerii sârbi, de exemplu la Moșnița, aproape de Timișoara, vom dezvolta piste de biciclete, eventual legarea pădurii Bistra de Timiș, vom amenaja bănci și mese, foișoare de observare a păsărilor și a naturii, lucruri care par mici, dar dacă dezvolți o astfel de zonă pe malurile Timișului atragi și turiștii. Noi beneficiem de 304.000 euro în acest proiect european”, a spus Delia Barbu.