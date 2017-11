Catalin Cazacu e pregatit pentru noul sezon de competitii cu o noua motocicleta de 25.000 de euro

Cătălin Cazacu și-a prezentat motocicleta BMW de 1000 cmc cu care va concura în noul an competițional, una cu care speră să îl întreacă pe rivalul Robert Mureșan.

„Am avut nevoie de stabilitate și din acest motiv am decis să mă alătur clubului de casă al Primăriei Timișoara. Mă bucur pentru această șansă. A fost un an în care am luat multe lucruri de la zero, dar am reușit să ne atingem obiectivele. Am luat locul 2 național, am avut un parcurs perfect în Cupa României – Moto RC. Personal îmi reproșez neatingerea podiumului est-european, absența de la două etape și-a pus amprenta.”, a declarat Cătălin Cazacu.

Deși activează în cadrul SCM Timișoara, președintele organizației, Radu Țoancă, spune că cea mai mare parte a finanțării participării lui Cazacu la competiții provine din fonduri private.

„Cazacu vine dintr-un ONG, care pe legea 350 accesa fonduri, dar componenta privată e primară și primordială în relația Cătălin – SCM. Aproximativ 80 la sută din totalul banilor vin din sursă privată. El a ales să se alăture clubului pentru stabilitate, noi ne ocupăm de taxe federale și alte cheltuieli”, a declarat Țoancă.

Actuala motocicletă, cea folosită deja în competiții, va deveni motocicletă de rezervă. Noul model costă în versiunea standard aproximativ 18.000 de euro, dar cu toate schimbările necesare pentru ca aceasta să devină material de concurs va costa peste 25.000 de euro. Deocamdată Cazacu nu și-a stabilit obiectivele pentru noul sezon, totul depinde de bugetul pe care îl va avea la dispoziție, dar și de calendarul oficial.