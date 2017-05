Calificarea in prima liga a baschetbalistelor de la SCM se joaca la Timisoara

După fetele de la UVT Agroland, o nouă formaţie de sport de echipă feminină se pregăteşte de promovare. Este vorba despre SCM Timişoara, care la doar câteva luni de la înfiinţare este deja aproape de prima ligă. La turneul de calificare va avea şi avantajul terenului propriu, clubul SCM Timișoara a primit luni, dreptul de organizare a Turneului Final de Promovare al Ligii I de baschet feminin, editia 2016-2017. Agronomia București și SCM Timisoara au solicitat să fie gazde, dar ulterior prima a decis să renunţe la oferta de organizare. Turneului Final al Ligii I de baschet feminin, ce va avea loc în perioada 2-4 iunie, la Sala Constantin Jude din Timişoara.

„Prezența între cele patru echipe care luptă pentru promovarea în Liga Națională este o realizare deosebită, dat fiind faptul că am pornit la drum acum câteva luni. Am luat totul de la zero, am început cu jucătoare foarte tinere, am consolidat lotul pe parcurs și am făcut un turneu semifinal foarte bun și promițător. Dreptul de a organiza turneul de promovare vine ca o recompensă pentru munca depusă în aceasta perioadă, însă acum trebuie cu toții, jucătoare și conducere, să fim foarte atenți si foarte concentrați, pentru ca o zi mai slabă poate șterge tot ce s-a facut bun de-a lungul sezonului. Nu ascundem că ne dorim promovarea și că vrem să aducem o nouă bucurie iubitorilor de baschet din Timisoara. Obținerea unui loc de promovare încă din primul sezon de la înfiintarea secției feminine ar fi o performanță deosebită”, a declarat Ilie Tritoiu, președintele sectiei baschet SCM Timișoara.

Primele două clasate în turneul de promovare obțin accesul în elita baschetului feminin românesc, Liga Națională.

Iată şi programarea jocurilor:

Vineri, 2 iunie, ora 17,00, Rapid – Agronomia

Ora 19,30, SCM Timișoara – CSU LPS Alba Iulia

Sâmbătă, 3 iunie, ora 17,00, Agronomia – Alba Iulia

Ora 19,30, SCM Timișoara – Rapid București

Duminică, 4 iunie, ora 13,00, Rapid – Alba IuliaOra 15,30, SCM Timișoara – Agronomia București.