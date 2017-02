BC Timisoara vrea victoria in meciul de acasa cu CSU Sibiu

Vineri de la ora 18, la Sala „Constantin Jude” are loc ultimul meci din prima parte a sezonului Ligii Naționale de baschet masculin, acasă, cu CSU Sibiu. Miza calificării în play-off odată rezolvată pentru ambele echipe, acestea pot oferi un joc plăcut publicului.

„Este ultimul meci din prima parte a campionatului și vrem să încheiem bine această perioadă. Cred că merităm. Am arătat în multe momente calitate și un joc bun, atât în atac, cât și în apărare. Suntem bine pregătiți și sper ca la ora meciului să fim 100% refăcuți. În afara meciului cu Mureșul, nu am avut toată echipa completă. Acum, Jeremic încă are probleme după accidentarea de la Galați, iar Drăgușin și Păun acuză și ei unele dureri, dar sunt recuperabili. Pentru noi este foarte important că am ajuns între primele șase echipe, dar nu-mi doresc să tratăm meciurile cu lejeritatea calificării în 1-6. O să avem adversari foarte puternici, dar și replica noastră va fi pe măsură”, a declarat Tudor Costescu, antrenorul BCT.

Americanul Jonte Flowers, remarcă jocul tot mai bun al echipei.

„Va fi un meci important în tentativa noastră de a construi în continuare această echipă și de a deveni mai puternici. Jucăm tot mai bine și vrem să continuăm acest parcurs, să fim pe un loc cât mai bun când vine play-off-ul și să ne descurcăm bine și acolo. Odată cu sosirea antrenorului și a mea, am înțeles cu toții ce sarcini avem și unde vrem să ajungem. Cu toții ne-am ridicat nivelul de joc și astfel au venit și rezultatele”, a declarat Jonte Flowers.

Meciul dintre BCT şi Sibiu are loc vineri, de la ora 18, la Sala „Constantin Jude”.