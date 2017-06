Averile conducerii CJ Timis. Dobra a vandut un teren, Stancu are o rulota, iar Iliescu – salariu ca vice si avocat

Călin Dobra (PSD), președintele Consiliului Județean Timiș, are un teren intravilan cumpărat în 2013, de 634 metri pătrați, în satul Tapia, de lângă Lugoj, pe care-l deține împreună cu alte două persoane. Un alt teren intravilan, cumpărat de Dobra în 2014, este în Lugoj și are 2.288 metri pătrați, și îl deține împreună cu o altă persoană.

Președintele CJ Timiș are două apartamente în Lugoj, unul de 87,9 metri pătrați, cumpărat în 2008, și unul de 124 metri pătrați, cumpărat în 2010. Tot în Lugoj, Dobra are și două spații comerciale, din care deține o cotă parte de 1/4. Un spațiu comercial are 119 metri pătrați și este cumpărat în 2012, iar celălalt are 185 metri pătrați și este cumpărat în 2013. Un apartament deținut de Dobra cu o cotă parte de 1/2 se află în Arad, are 52 de metri pătrați și este cumpărat în 2011.

Dobra are o mașină Skoda, cumpărată în 2006. Liderul CJ Timiș a vândut în 2016 un teren intravilan cu 9.500 de euro.

Dobra are 22.560 de lei în conturi bancare și 878 de euro și un credit de 23.140 de euro și unul de 15.000 de euro, primul scadent în 2038, iar ultimul în 2017.

De asemenea, a primit donații pentru campania electorală în valoare de 19.000 lei, din partea lui Galescu Cristian (7500 lei), Teghiu Jurj Simona (4.000 lei) și Oros-Groza-Cristian-Dan (7500 lei).

Dobra a încasat un venit de 162 lei, ca profesor, 3.593 lei ca și consilier județean, 3.521 lei ca director la SC Timstyle SRL.

Venitul de pe urma funcției de președinte al CJ Timiș nu este menționat în declarația de avere deoarece Dobra ocupă acest post din luna ianuarie a anului 2017, iar declarația de avere este pe anul care s-a încheiat.

Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș Traian Stancu (ALDE) are două terenuri moștenite în 2008 în satul Zdrepți din Hunedoara. Unul este teren agricol, de 1,5 hectare, și unul forestier, de 0,5 hectare. Traian Stancu are și un teren de 350 metri pătrați în Fârdea, cumpărat în 2011.

Vicepreședintele CJ Timiș Traian Stancu are o casă de locuit de 100 metri pătrați moștenită în Zdrepți, județul Hunedoara, și o casă de vacanță în Fârdea, județul Timiș, de 160 metri pătrați, cumpărată în 2003 (50 la sută cotă parte). Stancu are și un apartament în Timișoara, de 70 metri pătrați, cumpărat în 1995 (50 la sută cotă parte) și o casă de vacanță în satul Gogoșu din Mehedinți, de 150 de metri pătrați, cumpărată în 2014 (50 la sută cotă parte).

Traian Stancu are și o rulotă, fabricată în 1996, și un autoturism Chevrolet, fabricat în 2005. Stancu are un venit de 28.488 lei realizat în perioada iunie – decembrie 2016, ca vicepreședinte al CJ Timiș. El a primit anul trecut și pensie de la MApN de 22.000 lei, pe întreg anul.

În perioada ianuarie – mai 2016, Traian Stancu a primit 3.624 de lei venit ca și consilier județean și 7.000 de lei ca șef al comisiei economice, pe aceeași perioadă. Stancu a realizat un venit de 3.000 de lei, în perioada ianuarie-mai 2016, ca director economic la Serv. Ram Test.

Roxana Iliescu (PMP), vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, are un venit de 28.488 de lei ca și salariu la Consiliul Județean Timiș și 30.000 de lei de la cabinetul de avocat, pentru consultanță și reprezentare. Conform declarației de avere, Roxana Iliescu nu are în proprietate terenuri sau imobile, pe numele său sau cotă parte.