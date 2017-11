Aventura gasirii unui medic pediatru in Timisoara

În general se merge pe recomandări: „Vezi că doamna doctor e bună, am fost eu cu «ăl mic» la ea” sau „Vezi că domnul doctor e OK, dar nu mai ia în plus, deși lucrează cu Casa”. După naștere, de la neonatolog la asistentă, prieteni și rude, toți se vor întrece să-ți recomande medici pediatri. Vreo listă oficială cu medicii pediatri din Timișoara, fie ei în relația contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate sau „cu plată”? De unde? Nu există.

Practic, dacă ți s-a născut copilul și trebuie să-ți găsești un medic pediatru, atunci întrebi în stânga și în dreapta și faci pe detectivul. Nu există nicio sursă oficială care să-ți ofere posibilitatea să alegi. O listă simplă, cu numele doctorului, adresa și un număr de telefon. Atât. Există pagini de internet care au o astfel de listă, dar nu sunt ale unor instituții.

Și atunci începi și întrebi și la final, când ai o listă scurtă, te pui pe dat telefoane. Dar nu e deloc ușor să găsești un loc la un medic unde să-ți duci copilul. Doctorul „ăla bun” spune că nu te mai poate primi pentru că a depășit limita de copii (deși nu are nicio limită impusă de nimeni, eventual este vorba de câți copii și-a calculat că poate consulta într-un anumit timp), medicul „care e tot timpul binevoitor și se poartă frumos cu copiii” spune că locuiești prea departe și nu ia decât copii din zonă (deși nimeni nu-l obligă să facă consultații acasă, iar timpul pe care-l parcurgi tu de acasă până la medic te privește pe tine) și așa ajungi la disperare că se fac două-trei săptămâni de când copilul a ieșit din spital și tu nu ești în stare să-i găsești un medic pediatru.

Într-un final, o recomandare în plus, o intervenție a vreunei rude te poate pune pe lista unui medic pediatru și în sfârșit poți să-ți duci copilul la primul control, dar până când ajungi în cabinetul medicului treci prin multe aventuri și bați la multe uși… Multe ți se închid în nas…