Autorizatii de constructie eliberate cu intarziere la Dumbravita

Dumbrăvița este localitatea de lângă Timișoara unde se construiește într-un ritm alert de ani și ani, iar acest lucru continuă. Cititorii ne-au transmis că așteaptă prea mult pentru autorizațiile de construcție, deși acestea ar trebui eliberate în termen de 30 de zile.

Primarul din Dumbrăvița spune că există o întârziere în eliberarea autorizațiilor. Edilul spune că această întârziere are loc din cauza volumului mare de lucru cu care au de-a face angajații care se ocupă de eliberarea acestor autorizații. Primarul ar mai angaja oameni care să se ocupe de probleme de urbanism, dar spune că legislația nu-i permite. Motivul? Aparatul primăriei este dimensionat în funcție de numărul de locuitori stabili pe care-i are localitatea „pe hârtie”, adică cei care au domiciliul în Dumbrăvița în buletin. Ori Dumbrăvița are mulți locuitori care, deși și-au construit case acolo, nu au domiciliul în localitatea de lângă Timișoara, ci în urbea de pe Bega sau în alte localități.

Soluția pentru a putea angaja oameni și autorizațiile să fie eliberate mai repede ar fi ca cei care locuiesc acolo să aibă și domiciliul în buletin tot Dumbrăvița. În acest fel posturile ar fi dimensionate la populația reală din localitatea de lângă Timișoara și s-ar putea angaja oameni care să se ocupe mai prompt de cererile locuitorilor Dumbrăviței, spune primarul.

„Suntem un pic în întârziere pentru că volumul de lucru este foarte mare și personalul este așa cum este, ca în anii 2004-2005. De atunci noi ne-am dublat ca populație, se construiește foarte mult în Dumbrăvița. Numai anul trecut am eliberat aproximativ 780 de autorizații de construcție. Volumul este mare. Noi încercăm să facem față, cât se poate. Numărul de funcționari publici este în funcție de numărul de locuitori stabili. Locuitori stabili cu domiciliul în Dumbrăvița sunt aproximativ 8.000, dar în realitate sunt aproximativ 14.500. Eu trebuie să fac față pentru 14.500, dar cu funcționari raportați la 8.000 de locuitori. Oamenii ar trebui să-și facă domiciliul stabil în Dumbrăvița. Și polițiștii locali sunt angajați în funcție de numărul de locuitori. Este un polițist la 1.000 de locuitori stabili. Și acolo m-ar ajuta dacă oamenii ar avea domiciliul stabil în Dumbrăvița. Și banii care vin de la bugetul de stat se dau în funcție de numărul de locuitori”, a spus Victor Malac, primarul Dumbrăviței.