Aicha, fetita din Timisoara care lupta sa mearga, pleaca din nou la tratament, de Ziua Copilului. Fiti alaturi de ea!

Aicha s-a născut prematur. A fost diagnosticată cu tetrapareză spastic-diskinetică și retard de limbaj. De atunci a trecut prin mai multe terapii, iar tatăl fetiței a făcut eforturi pentru ca cea mică să beneficieze de aceste tratamente. Terapiile dau rezultate. După ce în urmă cu câteva luni micuța a reușit să facă primii pași, acum rostește unele cuvinte corect și s-a ridicat prima dată singură în picioare.

„Acum două săptămâni, Aicha s-a ridicat pentru prima dată singură în picioare de pe taburet, acasă. La şcoală, la exerciţiile de înviorare, copiii s-au ridicat în picioare şi au ridicat mâinile sus. Pe Aicha o ambiţionează şi îşi doreşte şi ea. Aşa că s-a ridicat şi ea să facă exerciţiile. Mai mult, învăţătoarea îi mai dă să citească câte un cuvânt. Când nu reuşeşte să pronunţe toate consoanele, ca să rostească corect cuvântul, se ajută de mediul înconjurător, de data aceasta banca şi carioca galbenă, cuvântul de citit indicat de învăţătoare fiind GALBEN”, a spus Cristian Tulbure, tatăl Aichei.

Aicha a făcut multiple terapii, în țară și în străinătate, iar acestea au ajutat-o mult, deși eforturile financiare au fost enorme din partea tatălui și a celor care au ales să fie alături de ea în lupta pentru a merge. Sumele pentru terapii au fost alocate din formularele de 2% şi din diverse evenimente de strângere de fonduri sau donaţii.

Aicha pleacă din nou la drum, chiar de Ziua Copilului, pentru o nouă sesiune de terapie. Cea de-a șaptea…

„La 1 iunie mergem în cea de-a 7-a sesiune la Barcelona. De data aceasta avem nevoie să achiziţionăm şi costumul molli, pe care îl foloseşte zilnic din martie, şi cred că terapia făcută cu el a dus la posibilitatea ca Aicha să se ridice singură în picioare. Doar că sesiunea de Barcelona plus costumul costă 6.000 euro. Eu am reuşit să pun deoparte (de la ultima sesiune în Barcelona, din martie) doar 3.000 euro. Costumul ne-a fost dat împrumut şi dacă nu am banii să îl plătesc va trebui să îl returnez”, a spus tatăl Aichei.

Puteți fi alături de ea.

Conturile asociaţiei care o susţine pe Aicha și unde puteți dona bani sunt:

Asociaţia Copiii, zâmbete şi vise

Cont: RON – RO75BTRLRONCRT0305723101

EUR – RO25BTRLEURCRT0305723101.

Îl puteți contacta și pe tatăl Aichei, la telefon: 0741 372 988 sau puteți citi despre fetița de 8 ani care se luptă să meargă aici.