ACS Poli Timisoara a dorit cedarea instalatiei de incalzire a gazonului de pe Dan Paltinisanu, fara a primi raspunsul asteptat

Stadionul „Dan Păltinişanu” a devenit subiect de discuţii politice la cafele şi de dispute în comunicate de presă, unul mai colorat decât celălalt. Aceasta după ce imaginea Timişoarei a fost grav afectată în momentul în care campioana României, Timişoara Saracens, nu a putut desfăşura meciul din Challenge Cup cu Stade Francais, de sâmbătă, din cauza faptului că gazonul era îngheţat şi plin de bălţi. În mod normal, gazonul de pe principala arenă sportivă din oraş nu ar fi trebuit să aibă probleme, beneficiind de o instalaţie de încălzire care, conform obiceiului românesc, nu era funcţională…

De fapt, această situaţie jenantă reflectă pe deplin situaţia acestui stadion. Arena se află în proprietatea Consiliului Judeţean Timiş, dar instalaţia cu pricina este proprietatea clubului ACS Poli Timişoara, „amestecul” de proprietăţi de la acest obiectiv fiind generalizat. Un alt exemplu este setul de panouri publicitare de pe marginea terenului, tot proprietate a clubului. De asemenea, baza de antrenament este deţinută în cea mai mare parte de primărie şi nu de CJT.

Clubul a cheltuit 70.000 de euro pentru a o monta, dar nu a mai avut bani să o şi pună în funcţiune. Instalarea instalaţiei respective a fost condiţie pentru ca clubul să poată fi licenţiat şi să funcţioneze în continuare. Operaţiunea de instalare a „aburit” comisiile care acordau licenţele, dar, în fapt, celebra instalaţie nu a fost niciodată funcţională. Cei de la ACS Poli nu au mai plătit întreaga lucrare şi aceasta a rămas nerecepţionată şi, mai ales, neconectată la o sursă de energie electrică, care să o pună în funcţiune. De cealaltă parte, CJT, proprietarul arenei, pentru care mai percepe şi chirie de la utilizatori, a anunţat că nu putea face recepţia acestei lucrări.

Cei de la ACS Poli gândiseră chiar o soluţie pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de mult discutata instalaţie de încălzire. Conştient că nu ar avea bani pentru a termina lucrarea, clubul a dorit să cedeze proprietatea instalaţiei către CJT, dar iniţiaiva nu a avut ecourile aşteptate.

„După cum se ştie, noi plătim chirie la stadion către CJT. Dar instalaţia este a noastră, a fost instalată pe banii noștri. Noi am propus cedarea ei către CJT, dar nu pe bani, ci se putea face o compensare cu banii pe care trebuie să îi plătim chirie. Instalaţia rămâne aici, nu o ia nimeni, vă daţi seama că nu vine cineva să o scoată din pământ.

Din păcate, nu am primit reacţia aşteptată din partea celor de la CJT. De ce nu este conectată la o sursă de electricitate? Nu mă întrebaţi pe mine, nu am de unde să ştiu, nu ACS Poli este proprietarul stadionului. Noi am avut de fiecare dată, la fiecare meci un generator de curent, Liga ne cere să avem aşa ceva, să poată acoperi curentul necesar pentru nocturnă şi carele de transmisie TV, dar putea fi conectat şi la instalaţia de încălzire”, a declarat Sorin Drăgoi, preşedintele ACS Poli Timişoara.

Pentru a putea face faţă unui asemenea consum electric cu cel necesar pornirii încălzirii gazonului, reţeaua actuală existentă la stadion ar trebui mărită, ceea ce ar necesita şi investiţii semnificative.

