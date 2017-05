A inceput santierul la Parcul Central, cu gard de jur imprejur. Accesul e interzis timp de un an

Potrivit primarului Nicolae Robu, reprezentanții primăriei semnează, miercuri, ordinul de începere pentru lucrările din Parcul Anton Scudier, cunoscut ca și Parcul Central.

„Predarea amplasamentului pentru șantierul de reabilitare a Parcului Central Anton Scudier a fost realizată la începutul acestei săptămâni. În acest moment se lucrează la organizarea de șantier, respectiv la împrejmuirea parcului cu garduri de protecție. Accesul în parc pe perioada șantierului va fi strict limitat la eventualele manifestări punctuale din zona monumentului Ostașului Român, respectiv accesul societății Horticultura la sediul formației din zona parcului”, ne-a declarat viceprimarul Dan Diaconu.

Licitația pentru modernizarea Parcului Central a fost finalizată recent, deși era începută acum un an. De lucrare se ocupă asocierea de firme Lovrintim și Rogera, care s-au angajat că reabilitează parcul cu un preț mult mai mic decât cel estimat, aproape la jumătate, adică cu 6,5 milioane de lei, fără TVA, ceea ce înseamnă aproape 1,7 milioane de euro.

Parcul Central ar trebui să fie complet transformat în grădină vieneză în 12 luni de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor. Practic, în vara anului viitor ar trebui să fie gata șantierul, dacă nu sunt descoperite vestigii importante și dacă nu se prelungesc foarte mult lucrările din cauza înghețului.

Ce înseamnă reabilitarea Parcului Central?

Toate aleile vor fi refăcute cu pavaj nou, va fi instalat un sistem automat de udare a spațiilor verzi, va fi amenajat un foișor pentru evenimente muzicale, dar și un amfiteatru.

„Conceptul de modernizare pe care îl propunem armonizează stilul peisager al fondului general al amenajării existente cu accente în stil geometric clasic. El urmărește restaurarea parțială și accentuarea acestui stil geometric pe cele două artere perpendiculare, prin întărirea axelor de perspectivă”, se arată în proiectul de reamenajare.

Copacii vor fi toaletați, dar se vor face și „extrageri ale subarboretului, care va fi transplantat”, vor fi amenajate peluze extinse, ce vor fi puse în valoare cu pete de culoare compacte, realizate din vegetație pitică, formată din specii cu colorit sezonier, susțin reprezentanții primăriei.

Printre arborii noi ce vor fi plantați în Parcul Central se numără și bradul roșu de coastă – Sequoia sempervirens, sequoia din Apuseni – Sequoiadendron giganteum, cedrul – Cedrus deodara, bradul albastru-argintiu – Picea pungens ‘Hoopsii, Metasequioa sp. sau conifere Chamaeciparis nootkatensis ‘Pendula’, Calocedrus decurrens, Cornus controversa ‘Variegata’, Ostrya carpinifolia sau Fagus sylvatica ‘Riversii’.

Foișor muzical pentru orchestră și labirint din gard viu, sub forma unei frunze de Ginkgo Biloba

Foișorul muzical va fi sub forma unui octogon, conform proiectului, iar pe margini va avea plăcuțe pe care vor sta scrise numele unor muzicieni români.

„Printre obiectivele noi care apar în parc, am avut în vedere realizarea unui foișor de muzică destinat evenimentelor culturale, în special a concertelor orchestrale în aer liber, o structură de piatră și lemn cu acoperiș verde patinat, armonizată stilului de amenajare. Pe toate laturile octogonale ale foișorului se vor amplasa plăcuțe inscripționate cu nume ale unor compozitori și muzicieni români recunoscuți pentru operele lor”, ne-au dezvăluit reprezentanții primăriei.

În Parcul Central vom avea și un amfiteatru, în jurul căruia vor fi plantați stejari, care vor da impresia unei curți interioare.

„Se vor crea două gradene verzi în lateralele scărilor dinspre Podul Traian, iar între cele două scări menționate se va crea o gradenă tip amfiteatru, cu trei nivele de ședere: Grădina «Patio» prin plantarea sub forma circulară a unor specii de stejar conduși și formați sub forma unei perdele verzi, dând aspectul unei curți interioare parcului. Labirintul va fi creat din specia Lonicera nitida ‘Elegant’, tolerantă la semi-umbră, plantată sub forma unei frunze de Ginkgo Biloba, aproape de arborele existent cu același nume”, au completat reprezentanții municipalității.

Mese de șah pentru nevăzători

Parcul Central va avea o zonă numită „Șahul verde”, un spațiu de trecere de la stilul geometric la cei peisager, prin amenajarea unui caroiaj realizat din gazon intercalat cu dale din granit compozit, însoțit de piese de mari dimensiuni.

Locul preferat al pensionarilor din Timișoara, cel cu mesele de șah, nu va dispărea, ci va fi transformat. Piațeta șahiștilor va fi refăcută și extinsă spre o piațetă nou înființată în jurul statuii B.H. Delavrancea.

Parcul Scudier va avea pergole noi, de cinci tipuri, cu aspect clasic, formate din piatră și din lemn. Toate piațetele vor fi reamenajate, chiar reproiectate – Monumentul Ostașului Român, Al. Mocioni, Vincențiu Babeș, Babu St. Delavrancea – „ca zone de ședere, de odihnă și de contemplare”.

Parcul Central Anton Scudier este unul dintre parcurile de referință ale Timișoarei, cu o suprafață de opt hectare, dar și unul dintre cele mai vechi parcuri ale orașului.

Lucrările, estimate la 11,6 milioane de lei fără TVA, se vor face cu 6,5 milioane de lei fără TVA, adică aproape 1,7 milioane de euro cu tot cu TVA.

