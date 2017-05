1 milion de euro de la primarie pentru Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana, in 2017

Consilierii locali au adoptat, în ședința de marți, o hotărâre de consiliu local care stabilește programul cultural prioritar din 2017 pentru Timișoara Capitală Culturală Europeană. Cu această ocazie au fost de acord ca 4,1 milioane de lei să intre din bugetul local în conturile asociației din bugetul local.

Primarul Nicolae Robu susține că banii nu s-au dat mai devreme pentru că nu au fost ceruți. Edilul-șef vrea să vadă un raport de la asociație, care să zică exact ce se face cu banii primiți din bugetul local.

„Trebuie să se vină în consiliul local cu un raport pe care trebuie să-l facă Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană. Eu voi da un «template» pentru întocmirea raportului care trebuie să fie unul analitic, trebuie să se lucreze mai transparent. Eu nu m-am amestecat în detalii, deși sunt în consiliul director, dar sunt date care trebuie prezentate public. Voi cere printr-o adresă oficială”, a explicat Robu.

Edilul se declară supărat pe reprezentanții asociației, pentru că aceștia s-ar fi plâns că municipalitatea nu le-a dat banii promiși. Mai mult, este mâhnit că aceștia nu laudă primăria, fără de care asociația nu și-ar fi putut face treaba. Aceasta în ciuda faptului că tot Nicolae Robu declara, atunci când a fost înființată Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană, că proiectul nu este unul al municipalității, ci al comunității și că primăria doar este alături de asociație.

„M-a deranjat că s-a spus că «noi nu am primit niciun ban în acest an», dar abia acum vreo zece zile am primit documentele pe baza cărora am putut, iată, la proxima ședință, să și aprobăm. Atunci mai vii cu reproșuri și cu lamentări și insinuezi cumva că e de vină primăria că n-a dat bani? Cred că trebuie să respectăm această instituție care este principalul responsabil pentru acest proiect. Simona Neumann prezintă trunchiat, așa îi reproșez. Nu vorbește, și am văzut-o de câteva ori în locuri publice, deloc despre instituția care are ca principală responsabilitate, ca și cum n-ar fi exista. Nu fac acuze, dar vreau să duc lucrurile în normalitate”, a ținut să precizeze primarul Timișoarei.

Marți, consilierii locali au aprobat Programul cultural prioritar Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2021 și suma de 4,14 milioane de lei care reprezintă finanțarea pe anul 2017.

În toamna anului 2015, tot printr-o hotărâre de consiliu local, s-a stabilit care este angajamentul financiar al Primăriei Timișoara, dacă orașul nostru va purta acest titlu în 2021. Iată că titulatura a fost câștigată de Timișoara, așa că municipalitatea va trebui să plătească în total 20 de milioane de euro. Banii ar urma să fie dați multianual: 1,6 milioane de euro în 2017, 1,8 milioane de euro în 2018, 3,6 milioane de euro în 2019, 5,4 milioane de euro în 2020, 6 milioane de euro în 2021 și 1,6 milioane de euro în 2022.