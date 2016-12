Vizitati cel mai important targ de produse destinate copiilor, Playworld, in Emiratele Arabe Unite

La jumătatea lunii martie, în Emiratele Arabe Unite are loc o expoziţie dedicată produselor pentru copii. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș organizează cu această ocazie o misiune economică în Dubai (Emiratele Arabe Unite), în perioada 14 – 18 martie 2017, cu ocazia vizitării Târgului Internaţional Playworld Middle East 2017 – The World of Kids.



Playworld Middle East, aflată la cea de-a 4-a ediție, este singura expoziție din Orientul Mijlociu dedicată întregii game de produse pentru copii.

Expoziția reunește producători din întreaga lume și distribuitori regionali ai celor mai renumite branduri care vor expune jucării, jocuri, articole pentru copii, echipament sportiv, mobilier și multe altele. Termenul de înscriere este 30 ianuarie 2017. Informații suplimentare și înregistrarea participării se pot obţine la tel. 0372185244 sau 0372185247, e-mail:office@cciat.ro sau dpop@cciat.ro, persoană de contact Diana Pop, referent specialitate.