Melodia a fost compusă de Jay Hawkins in 1956, însă a devenit celebră după ce a fost reinterpretată de Nina Simone, în 1965. De atunci, după „I put a spell on you” s-au făcut o mulțime de alte cover-uri. Unul dintre cele mai recente îi aparține Angelinei Jordan, o fetiță din Oslo care are doar 11 ani. Mai mult, melodia a fost înregistrată în 2016, când micuța avea numai 10 ani.

Videoclipul piesei a strâns peste 5.5 milioane de vizualizări pe Facebook.

Video: Facebook/L’ Âme du Monde