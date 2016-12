Victorie istorica pentru Casa Muhle: Primaria Timisoara a castigat procesul cu proprietarul

Au fost doi ani grei pentru timișorenii care au ieșit în stradă pentru Casa Muhle. Procesul a durat și mai mult, pentru că proprietarul inițial, Ionel Stancu, a murit și a mai fost nevoie de ceva timp pentru a se face succesiunea către moștenitorul Nelson Mihai.

În luna mai a anului 2012, Stancu a deschis șantierul la casa floralului imperial Wilhelm Muhle. Avea de gând să o demoleze și să reconstruiască o clădire. Lucrările au fost oprite de autorități, iar proprietarul a fost sesizat să ia anumite măsuri. Nu a făcut-o însă, timișorenii au ieșit în stradă să ceară salvarea Casei Muhle, iar Primăria Timișoara a mers în instanță, pentru a-l obliga pe proprietar să aducă imobilul la starea inițial. În iunie 2014, municipalitatea a obținut câștig de cauză, însă sentința a fost atacată, iar procesul a mers mai departe, Tribunalul Timiș admițând apelul lui Stancu. Proprietarul a murit apoi, s-a făcut succesiunea, iar cauza a fost suspendată până în vara acestui an.

Potrivit viceprimarului Dan Diaconu, miercuri, 21 decembrie, Curtea de Apel a dat sentința: proprietarul este obligat să aducă imobilul la starea inițială din 2012, în caz contrar, primăria putând să intervină și apoi să recupereze banii de la Nelson Mihai. Mai mult, municipalitatea timișoreană creează și un precedent în justiția română.

„Primăria Timișoara câștigă definitiv și irevocabil procesul Casa Muhle. Cu încăpățânare, uneori cu speranță, am dus la capăt un demers juridic de mare importanță pentru soarta monumentelor din România, în general. Casa Muhle primește o șansă, dar mai mult decât atât, scriem istorie. Este pentru prima dată în România când o municipalitate abordează altfel problema monumentelor batjocorite. Am urmărit, prin tot acest proces, de la Ordonanța președințială de punere în siguranță, până la obligația de a aduce la starea inițială monumentul, crearea unui precedent în România. Practic, primăria va fi autorizată, în cazul în care Casa Muhle nu e refăcută, să intervină ea însăși pe cheltuiala proprietarului. Nu am luptat doar pentru Casa Muhle, ci pentru toată moștenirea istorică batjocorită a României”, a explicat viceprimarul Dan Diaconu.

Ce rămâne de făcut? Ca proprietarul să se apuce de treabă, iar autoritățile locale să urmărească pas cu pas punerea sentinței în practică. Diaconu anunță cu măsuri dure dacă Nelson Mihai nu se conformează.

Articole pe aceeași temă:

Protest la Timisoara, in fata casei Muhle

Doi consilieri locali propun ca Primaria Timisoara sa cumpere Casa Muhle