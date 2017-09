Unde mergem in weekend la Timisoara

Joi, 21 septembrie

Manufactura – Ater Era/ psychedelic metal Slovenia, ora 21:00, intrare 10 lei

Vineri, 22 septembrie

Daos – Live Daos: Naxatras / Lili Refrain / Trrma, ora 20:00, intrare 30 lei

Koloro – Back to School part II, ora 21:00, intrare liberă

Jardin – Concert Bosquito, ora 21:00, intrare- presale: 40 lei, la intrare: 50 lei

Atu Pub- Absolut Night/ DJ Victor Diaz, ora 23:00, intrare liberă

Epic- Dirty Nano/ lansare album, ora 23:00, Intrare: fetele- 15 lei; băieții- 30 lei

Fratelli by The River – After School with Julyan Dubson and Lucian K, ora 23:30

Sâmbătă, 23 septembrie

Ambasada – Saturday Brunch, ora 11:00

Jardin – Concert Bosquito, ora 21:00, intrare- presale: 40 lei, la intrare: 50 lei

Manufactura – Muzica traditionala cu Nagual, ora 21:00, intrare liberă

Heaven– Wasteland by Luciano Sultan, ora 23:00, Intrare: fetele- gratis; băieții- 20 lei

Koloro – Techno Exhale, ora 23:00

Daos – PRESABOTAGE 2017, ora 23:00, intrare 10 lei

Atu Pub – Rule the night/ DJ Adriano Nunez, ora 23:00, Intrare: fetele- gratis; băieții- 1lei

Duminică, 24 septembrie

Koloro – Seară de pian cu Cosmin Mihalache, ora 21:00, intrare liberă

Manufactura – Magyar Napok: Adam Haraszti Project, eveniment în cadrul Zilelor Maghiare din Timișoara, ora 22:00, intrare liberă

Miercuri, 27 septembrie

Vineri 15- concert Direcția 5, ora 21:00