Unda verde SF-ului pentru fantana cu muzica si lumini a lui Robu

Oficialii primăriei au trimis la SEAP – Sistemul Electronic Achiziții Publice – anunțul de participare pentru servicii de proiectare, respectiv întocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Fântână ornamentală muzicală în municipiul Timișoara”.

„Vor fi prestate servicii de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice, respectiv întocmire studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții «Fântână ornamentală muzicală în municipiul Timișoara», valoarea estimată fiind de 125.000 de lei, fără TVA”, se arată în anunțul de participare.

Studiul de fezabilitate pentru fântâna cu muzică și lumini costă așadar, conform estimărilor, aproape 28.000 de euro, banii urmând să fie luați din bugetul local.

Contractul ar urma să fie valabil 30 de zile de la data atribuirii. Va câștiga firma care are cel mai bun raport calitate-preț în ceea ce privește următoarele criterii: prețul ofertei, componenta calitativă, componenta financiară – proiectantul trebuie să aibă specialitatea lucrări edilitare, să fie certificat și calificat în domeniu sau echivalent, componenta calitativă – proiectantul trebuie să aibă specialitatea construcții civile, să fie certificat și calificat în domeniu sau echivalent și din nou componenta calitativă – proiectantul să aibă specialitatea instalații electrice, să fie certificat și calificat în domeniu sau echivalent. Ofertele pot fi depuse până în 29 mai, la ora 16, urmând să fie evaluate până în 23 iunie, la ora 18.

Vă reamintim, la începutul acestui an, primarul Nicolae Robu spunea că fântâna cu apă, muzică și lumini este o prioritate pentru administrația pe care o conduce.

„În 2017 amenajăm fântâna din Botanic. S-ar putea să mai avem o fântână ornamentală și în Piața Bălcescu. Am avut o idee mai veche, am avut bani pregătiți, dar nu am făcut nimic, am lăsat lucrurile în așteptare. Oricum, nu putem să facem foarte multe lucruri la acest capitol, din insuficiența resurselor financiare. Țin foarte mult la fântâna pe care am vrut să o facem pe Bega și nu se poate și pe care o vom face în Parcul Botanic, asta este o prioritate. Nu vom avea fonduri suficiente să alocăm mai mult la acest capitol. Pe cea din Botanic o vom face”, ne declara primarul Timișoarei în luna ianuarie a acestui an.

Fântâna va fi amenajată pe platoul de lângă casa Adam Müller-Guttenbrunn. Inițial, sistemul de spectacole ar fi trebuit să fie amplasat pe Bega, însă s-a descoperit că zona nu este deloc potrivită pentru fântână, așa că s-a găsit un loc nou: în Parcul Botanic.

