Un timisorean acuza un avocat ca l-ar fi agresat in biroul unui executor judecatoresc din Timisoara

Vasile Savu povestește că totul a pornit de la o datorie pe care o avea la niște foști parteneri de afaceri.

„Am făcut o afacere împreună. Ei au intrat cu 60.000 de euro. Ne-am înțeles cum le voi returna banii, dar m-am trezit executat silit. Am virat toată suma de bani, am mers în biroul executorului și am demonstrat că am făcut plata. A fost un conflict verbal cu avocatul, care ulterior m-a luat de mână și m-a izbit de tocul ușii. M-am lovit puternic la umăr”, povestește timișoreanul.

Omul a obținut un certificat medico-legal, iar în baza lui a mers la poliție pentru a depune o plângere.

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, polițiștii efectuând cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii evenimentului”, transmit reprezentanții IPJ Timiș.

De cealaltă parte, avocatul susține că nu a fost vorba despre niciun conflict.

„Eram cam la cinci metri de el. Dintr-o dată l-am auzit că strigă în birou că l-am agresat. Nici nu l-am atins, l-am văzut o singură dată în viața mea, trei minute. Avea o datorie de 60.000 de euro la clienții mei, datorie demonstrată printr-un contract de împrumut. A plătit jumătate din ea, însă dacă nu demaram procedura de executare silită ne apropiam de termenul de prescripție și clienții nu ar mai fi putut să își recupereze banii. Am omis chiar și comisionul meu de la executare pentru că știam că ar fi bătaie de cap. Sunt clienții mei, lucrăm împreună și i-am ajutat să își recupereze datoria. Eu nu am nici un fel de conflict cu domnul respectiv. Dacă a făcut plângere pentru agresiune este dreptul lui”, povestește avocatul timișorean Adrian Popeți.

Polițiștii timișoreni au înregistrat acum plângerea bărbatului și urmează să decidă dacă aceasta este întemeiată sau nu.