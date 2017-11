Un nou sediu pentru Liceul de Arte Plastice din Timisoara

Elevii de la Liceul de Arte Plastice se vor muta în curând, chiar înainte de vacanța de iarnă, după spusele primarului Nicolae Robu, într-un spațiu nou. Vorbim despre campusul fostului liceu UMT, care a intrat deja în renovare.

Liceul de Arte Plastice a fost mutat din centrul orașului, de lângă primărie, în decembrie 2013. Pentru spațiile Fundației Caritatea primăria plătea o chirie lunară de 30.000 de euro. Elevii de la Arte au studiat în Colegiul Tehnic de Vest, până în toamna acestui an, când furtuna de la mijlocul lunii septembrie a devastat acoperișul clădirii. Temporar, orele s-au ținut în spații ale Colegiului Național Bănățean, însă doar după-amiaza. Iată că reprezentanții primăriei au găsit în sfârșit un loc pentru cei de la Arte.

„Am luat o decizie importantă pentru un număr important de elevi. După ce am făcut o descindere la fața locului, am hotărât ca întregul campus al Grupului Școlar UMT, cuprinzând corpurile cu săli de clasă și laboratoare, cantină, sală de sport și ateliere, împreună cu spațiile verzi și căile de acces, să fie alocate Liceului de Arte Plastice. Liceul va avea condiții excelente de acum. Am fost la fața locului, am discutat cu directorul liceului și i-am cerut să-mi facă cunoscute nevoile liceului. Vom face și dotare tehnică mai bună”, a explicat primarul Nicolae Robu.

Edilul-șef susține că muncitorii Colterm se vor ocupa de lucrări, pentru ca înainte de vacanța de iarnă elevii de la Arte să poată studia într-un spațiu decent.

„Facem intervenții în situație de forță majoră, încât să putem muta elevii cât mai repede. Mobilierul școlar e mutat aproape tot, în fiecare zi se aduce câte ceva. Vrem să punem la punct totul cât mai civilizat. Estimez că în două săptămâni se vor încheia lucrările. Vor avea și sală de sport foarte bună, și cantină, și un spațiu verde care poate servi și ca laborator în aer liber. Artiștii trebuie să surprindă și natura vie, iar acolo este un spațiu superb. Au fost stricăciuni de la furtună, s-au făcut remedierile de rigoare, multe săli au fost zugrăvite, în unele s-a pus parchet nou. Vom face și compartimentari, pentru că au nevoie de ateliere de lucru unde să fie mai putini”, a mai spus Robu.

Spațiul despre care vorbim a mai fost folosit și de elevii de la Colegiul Loga, câtă vreme școala din centrul orașului a fost în șantier.