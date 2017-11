Ultimele pregatiri pentru inaugurarea Pasajului Jiul. Zebra din dreptul trecerii pietonale pe sub calea ferata a fost desfiintata

Marcajele în intersecție au fost făcute, urmează să fie trasate și pe sub trecerea de cale ferată, iar pietonii circulă deja prin pasaj, după cum se poate vedea și pe camera de supraveghere care arată live ce se întâmplă la Jiul.

Timișorenii care au trecut prin zonă au postat fotografii pe Facebook și par să fie nemulțumiți de decizia specialiștilor de a desființa trecerea de pietoni din dreptul pasajului pietonal, care îi scoate pe pietoni și bicicliști de pe Bd. Republicii pe str. Nera și invers.

„Ziceți că abia așteptați să se deschidă Pasajul Jiul? Măsura asta am văzut-o venint, dar mă întrebam cum vor împăca folosirea tunelului pentru pietoni și biciclete cu gâtuirea traficului pe acea traversare și cu puținele variante de traversare a străzii posibile în zonă. Au ales-o pe asta”, a scris Ovidiu Vasiliu pe rețeaua de socializare.

Potrivit unor surse din Primăria Timișoara, circulația prin cele cinci benzi din Pasajul Jiul ar urma să fie deschisă duminică, în jurul orei 14.

De lucrări s-a ocupat firma Porr Construct, care a câștigat licitația demarată de primărie pentru reabilitarea Pasajului Jiul cu 17.693.552 de lei, fără TVA, din care 1,57 milioane de lei fără TVA reprezintă lucrări diverse și neprevăzute.

Video: Youtube/Nicolae Tirziu

UPDATE. Robu confirmă: Pasajul Jiul, inaugurat duminică. Circulația se deschide la ora 15

Primarul Timișoarei se laudă pe Facebook cu finalizarea lucrărilor la Pasajul Jiul. Edilul confirmă cele scrise de tion.ro, așa că pasajul va fi inaugurat oficial duminică, la ora 14. Se va putea circula o oră mai târziu.

„Gata! O nouă mare și grea lucrare de modernizare a orașului a fost finalizată! O nouă promisiune electorală a fost onorată! Pasajul Jiul e gata, în toată splendoarea sa! Mâine de la ora 14 îl vom inaugura”, a scris Robu pe rețeaua de socializare.

În loc să pună fotografii cu pasajul pe Facebook, primarul Nicolae Robu și-a aliniat subalternii și a cerut să li se facă o fotografie. În imagine apare consilierul personal Cătălin Iapă, city managerul Robert Kristof, șeful Direcției Tehnice Culiță Chiș, precum și Șeful Serviciului Drumuri, Poduri și Utilități Hidrotehnice, Ioan Ganciov. Evident, alături de edilul-șef.

© Foto: Facebook/Nicolae Robu

Potrivit lui Robu, circulația se deschide o oră mai târziu de la inaugurare, adică duminică la ora 15, pe toate cele cinci benzi.

„De mâine, de la ora 15.00, se va putea circula cu mașina, pe toate cele cinci benzi auto, precum și pietonal, prin noua culee, cea de pe partea cu Incuboxx, respectiv pe trotuarul tehnic adiacent culeei dinspre gară, respectiv cu bicicleta, prin noua culee, cea de pe partea cu Incuboxx!”, a anunțat primarul.

Edilul-șef a ținut să le mulțumească timișorenilor care i-au fost alături și au înțeles cât de important este șantierul de la Jiul.

„Vă mulțumesc, stimați și dragi timișoreni, dvs., timișorenii de departe majoritari, că mi-ați fost alături pe parcursul acestor grele lucrări, pe care a trebuit să le facem sub trafic, atât sub traficul auto, cât și sub cel feroviar! Știu că nu v-a fost ușor! Nu v-a fost ușor mai ales când, în același timp, a fost complet închis traficul prin ambele principalele noastre pasaje dintre nord și sud, chiar dacă am avut grijă ca asta să se întâmple în perioada vacanței de vară. Și nu v-a fost ușor în special ieri, vineri, când de la ora 9 am închis din nou, complet, Pasajul Jiul, pentru ultimele operații rămase de făcut. DAR GREUL ESTE ACUM ÎN URMĂ! ÎNAINTE VOR FI DOAR BENEFICIILE ADUSE DE ACEASTĂ NOUĂ REALIZARE! Realizare a noastră, a administrației publice liberale a orașului și a dvs., a cetățenilor, indiferent de opțiunea politică și de orice alt criteriu de diferențiere, care ne-ați sprijinit!”, a precizat acesta.

Primarul și-a încheiat postarea mulțumindu-le celor de la firma Porr care au lărgit pasajul la cinci benzi, menționând că lucrările au fost finalizate cu jumătate de an înainte de termen, precum și celor din primărie care s-au implicat, dar și dirigintelui de șantier și proiectanților și societăților primăriei care au lucrat „exemplar” în zonă.

„Dacă apreciați această nouă realizare, dați Like! Dacă nu o apreciați, postați textul «Ce prostie! Înțelegeam să te lauzi dacă-l făceai pe 6 benzi, nu pe 5, cum l-ai făcut!» :)) În ambele situații, dați Share! :))”, a conchis Nicolae Robu.