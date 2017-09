Trupa care a cantat in deschidere la Sepultura vine la Timisoara

Coma a cântat, de-a lungul timpului, în deschiderea concertelor unor trupe și artiști precum: Linkin Park, Deftones, Incubus, Sepultura, Ozzy Osbourne, Therapy?, Biohazard, Soulfly, Ignite, Hed PE, Harmful feat Billy Gould (Faith No More) sau Born from Pain & Skunk Anansie.

Vineri, 15 septembrie, de la ora 20:00, la Terasa Jardin, trupa Coma deschide seria de concerte Backyard Acoustic Season. Biletele costă 30 de lei în avans (40 de lei în seara concertelor, la intrare) și sunt disponibile în rețeaua www.iabilet.ro.

Sursa foto: coma.ro