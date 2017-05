Timisorenii, invitati sa viziteze Voivodina. Mai multe firme din domeniul turistic vor parteneri romani

Turiștii români vizitează tot mai des provincia Voivodina, iar numărul nopților de cazare petrecute aici de aceștia a crescut spectaculos, fiind cu mult peste media Serbiei. Vecinii din provincia sârbă doresc să dezvolte turismul, iar românii bănățeni sunt în prim planul atenției. Ca dovadă, aici a fost organizată cea de-a doua ediție a evenimentului „Zilele Voivodinei la Timișoara”. Organizația turistică a provinciei, dar și organizațiile locale din zece municipalități s-au prezentat posibililor turiști în centrul Timișoarei, cu standuri și pliante, le-au oferit trecătorilor preparate culinare tradiționale, iar mai multe grupuri folclorice au avut demonstrații de dansuri.

„Turiștii români sosesc tot mai des în Voivodina, doar în ultimul an am avut o creștere de 20% a vizitatorilor din această țară. O creștere importantă am înregistrat și în ceea ce privește durata medie a unui sejur. Turiștii români au înregistrat în medie șase înnoptări pe sejur, față de 2,3 nopți cât este media în Serbia. Îi invităm pe toți cei interesați să vină în vizită, dacă vreți liniște vizitați Voivodina”, a declarat Natașa Pavlovic, directorul organizației turistice a Voivodinei, la Timișoara.

Un număr de 20 de firme cu activitate în domeniul turistic s-au aflat miercuri în orașul de pe Bega, aceștia au participat la mai multe întâlniri de afaceri cu societăți locale, eveniment organizat la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.

„Relația dintre județul Timiș și Serbia are un istoric de lungă durată. Avem și un acord semnat cu provincia Voivodina, în cadrul căruia există câteva obiective, printre care și vizitarea târgului din Novi Sad. Tot ca parte a acestui acord suntem și astăzi aici și ne bucurăm că se întâmplă deja un parteneriat de afaceri între firmele din Timiș și cei din Voivodina”, a declarat înaintea parteneriatului de afaceri Florica Chiriță, directorul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.