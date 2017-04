Timisorenii care au protestat anul trecut la lansarea vaporaselor pe Bega au pierdut procesul cu Politia Locala

Cei doi timișoreni au fost sancționați de ziua primarului după ce, la evenimentul de lansare a vaporașelor pe Bega, au afișat un banner cu următorul mesaj: „La mulți ani, mult iubite și stimate tovarăș! Nicolae Robu, ctitor de oraș erou între eroii neamului”. Cei doi au mai fluturat și un steag al PCR dar și unul cu stema Republicii Socialiste România.

Lucian Mugur Șerdean și Alin Ivanov au fost luați atunci în primire de polițiștii locali care le-au confiscat bannerul și steagurile, iar ulterior i-au și sancționat. Timișorenii au contestat amenda în instanță, iar în primă fază magistrații de la Judecătoria Timișoara le-au dat câștig de cauză. Reprezentanții Poliției Locale Timișoara au făcut însă apel, iar judecătorii de la Tribunalul Timiș au decis să respingă contestația lui Lucian Mugur Șerdean și Alin Ivanov.

„În data de 24 aprilie am avut un nou termen de judecată pentru anularea contravenției aplicată de către Poliția Locală împotriva mea și a colegului Alin Iovanov, pentru că am jignit publicul prezent la lansarea ilegală la apă a vaporettelor cu ocazia zilei de naștere a mărețului și iubitului nostru primar din Bocsig, prin afișarea steagurilor comuniste. Vă anunț cu stupoare că am pierdut acest proces la aproape un an de la eveniment și acest lucru mă determină să declanșez un război total cu tovarășul milițian Cojan Dorel. Nu sunt supărat pe magistratul care face jocurile administrației locale și chiar îi mulțumesc pentru imboldul pe care mi-l dă ca să nu renunț la demersul de demitere a acestui individ care nu are ce căuta în orașul Timișoara, simbol al democrației și libertății de exprimare în România. Am solicitat primăriei instalarea unui cort pentru strângerea de semnături pentru demiterea impostorului în Piața Operei și dacă îmi este refuzat acest drept, voi intra în greva foamei până la victoria finală. În același timp voi trimite sesizări către toate instituțiile abilitate din România cât și către toate ambasadele și instituțiile europene pentru a semnala derapajele din societatea timișoreană”, spune Lucian Mugur Șerdean.

Magistrații de la Tribunalul Timiș au dat sentința finală în acest caz în 24 aprilie. Motivarea instanței nu a fost încă redactată, iar acest lucru urmează să se întâmple în următoarele 30 de zile, din cauza numărului mare de dosare aflate în lucru pe masa judecătorilor timișoreni.

