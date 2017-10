Timisoara Saracens e pregatita de revenirea in sezonul european

Sâmbătă, Saracens de Timişoara începe drumul în noul sezon european din calificările pentru viitoarea ediţie a Challenge Cup. Rebotezată comercial în Continental Shield, această etapă îi va aduce la Timişoara în prima rundă pe cei de la Petrarca Rugby, din Italia.

”E o săptămână palpitantă pentru club. Jucăm într-o competiție europeană. Suntem foarte motivați și recunoscători să jucăm în această competiție. Sper să ne descurcăm bine și să avem parte de susținere din partea publicului. Sunt o echipă foarte bine organizată. Scopul acestor jocuri e să evoluezi la un nivel înalt. Petrarca e o echipă în formă, are jucători solizi, mari, ceea ce e într-adevăr e o provocare. Fiecare săptămână va fi dificilă, și cu echipa din Lisabona, face parte din provocare, va trebui să evoluăm mai bine”, a declarat Matt Williams, antrenorul Saracens.

Confruntată cu probleme de personal la început de sezon, Timişoara Saracens începe să aibă la dispoziţie întreaga componenţă. Pentru a putea avea mai mult succes decât până acum, Matt a apelat la un secund australian, este vorba de Daniel Roach, tehnician care se va ocupa cu partea defensivă a echipei.

„Avem jucători care nu revin decât în ianuarie. Precum Steve Shennan, pentru sâmbătă vom avea cea mai bună echipă de până acum. E un punct esențial pentru noi. Încrederea revine în echipă”, a declarat tehnicianul.

În ceea ce îl priveşte pe noul venit, Dan Roach, acesta a mai lucrat cu Williams la Ulster și la Sydney.

„Îi mulțumesc lui Matt pentru această oportunitate, mă bucur de această perioadă. Oamenii și orașul sunt fantastici. E o săptămână foarte palpitantă. Europa înseamnă cel mai înalt nivel. Așteptăm provocarea, va fi una extraordinară, sperăm să atragem suporteri în acest weekend. Ne-am pregătit bine, am încredere în jucători”, a declarat Dan Roach.

”Ne așteptăm la cea mai importantă săptămână a acestui sfârșit de an. Vom întâlni Petrarca, trebuie să abordăm meciul la victorie. Am avut o săptămână foarte bună. Băieții sunt foarte încrezători. După părerea mea va fi cea mai bună echipă pe care o putem alinia”, a eclarat şi Valentin Popârlan, căpitanul Timișoara Saracens.

Şi reprezentantul părţii administrative a clubului anunţă planuri mari pentru echipă.

„Ne aflăm în fața debutului în cel de-al treilea sezon de Europa. Acest lucru spune multe despre planurile de viitor ale echpei, despre munca depusă în acești ani la Timișoara. Nu e ușor să reprezinți România trei ani în Europa. Vreau să mulțumesc băieților pentru oportunitatea de a juca în Europa. Sunt sigur că vom debuta cu o victorie. E un obiectiv pe care nu putem să-l ratăm. Nu am avut cel mai bun start de sezon. Suntem pe locul 3, cu o înfrângere și două egaluri. Dar am încredere că am intrat pe o pantă ascendentă și se va vedea cu Petrarca și la Lisabona. Singurul obiectiv e calificarea în Challenge Cup”, a afirmat Dușan Filipaș, vicepreședintele Timişoara Saracens.

Meciul de sâmbătă, Timişoara Saracens – Petrarca Rugby, are loc de la ora 15.00, pe Stadionul „Dan Păltinșanu”.