Timisoara, noul oras magnet! 3 motive esentiale pentru care sa alegi acum si aici, un apartament Vivalia

1. Cerere enormă de chirii. Peste 60.000 studenți vor începe noul an universitar 2017/2018

Viața de student e incredibilă, iar viața de student în Timișoara este fără îndoială una dintre cele mai frumoase din țară. Motivul este simplu: Complexul Studențesc! Aici se află polul educațional, social și de distracție al studenților. Iar cum toți studenții își doresc să locuiască aici dar locurile la cămine sunt limitate, soluția o reprezintă apartamentele din apropiere.

„Prin proiectul Vivalia Complex, localizat pe Bdl. Eroilor de la Tisa, Nr. 63 venim astfel, în întâmpinarea celor care doresc să investească într-un apartament nou pentru închiriere. Avem disponibile apartamente cu 1, 2, 3 și chiar 4 camere, complet finisate, la un preț mediu de vânzare începând de la 1156 euro/mp util. Prin poziționare optimă, vorbim astfel de un ansamblu rezidențial cu potențial ridicat de recuperare a investiției, deoarece valoarea chirie în aceasta zonă depășește 500 euro/lună la un apartament de 2 camere”, spune Nicoleta Ghiulan, manager vânzări Vivalia.

2. Timișoara a devenit orașul magnet pentru tineri și familii tinere

Daniel Manate, președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) a precizat recent, în cadrul unui raport de piață că orașul Timișoara se află în top 3, cele mai atractive orașe în rândul tinerilor și a investitorilor. În următorii ani, forța de muncă va crește exponențial odată cu dorința noii generații de familii de a locui acolo unde găsesc deopotrivă liniște, aer curat, facilitați multiple și un grad ridicat de confort.

„Una dintre cele mai bune locații, din acest punct de vedere este proiectul Vivalia Grand, localizat central, în zona Tipografilor, la doar câteva minute de noua zonă multifuncțională Iulius Mall – Openville. Aici, dezvoltăm un proiect dedicat confortului familiilor. Am adus și un element de noutate prin faptul că avem inclusiv apartamente cu grădină proprie sau apartamente cu terase extinse. Ne-am dorit să păstrăm farmecul acestei zone prin oferirea unui grad de confort superior”, precizează Nicoleta Ghiulan.

3. La Vivalia găsești noua generație de apartamente, de tip SMART

Omul modern, ancorat în realitatea de zi cu zi și care și-a însușit nivelul tehnologic la care am ajuns în lume are nevoie, cu siguranță, de o locuință inteligentă. Acesta este motivul pentru care, construim doar apartamente de tip SMART, dotate cu diverse categorii de senzori meniți să înștiințeze proprietarul imediat, în caz de diverse pericole. Practic, oriunde ar fi acesta, la job, în oraș sau în vacanță, își știe apartamentul în siguranță.

„Considerăm că aceasta este direcția înspre care ar trebui construite toate ansamblurile rezidențiale, o direcție pe care noi am identificat-o încă din 2014, atunci când am lansat primul nostru proiect, pe care o perfecționăm pentru fiecare nou proiect. În prezent ne mândrim cu faptul că am ajuns la al patrulea proiect marca Vivalia, iar în curând vom lansa proiectul cu numărul cinci, tot aici în Timișoara”, încheie Nicoleta Ghiulan.

