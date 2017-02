Timisoara de cinci stele, pentru 2021. Vom avea o cladire simbol pentru Capitala Culturala Europeana

Timișoara are o sumedenie de spații culturale. Este primul oraș din România care are trei teatre sub același acoperiș, chiar în punctul zero al urbei. Mai sunt o multitudine de cafenele care adăpostesc fel de fel de evenimente, dar și săli de teatru ș.a.m.d. Stăm bine, așadar, din punct de vedere cultural, dar se poate și mai bine. O spun și reprezentanții primăriei, care au un plan de bătaie bine pus la punct.

Administrația publică locală se pregătește de investiții majore în domeniul cultural, tocmai pentru ca anul 2021 să ne găsească pregătiți pentru un aflux mare de turiști, cu un program artistic relevant pentru întregul continent european.

„Timișoara 2021 nu este doar un an de evenimente, este, în fapt, o transformare a orașului, care a pornit încă de la primele momente de scriere a dosarului de candidatură, o transformare de mentalitate la nivelul cetățeanului. Vorbim încă din slogan de faptul că tot ceea ce se va întâmpla în 2021, dar și înainte și după, înseamnă energie civică, înseamnă transformare de mentalitate și, prin această transformare la nivel individual, o transformare la nivelul orașului”, ne-a explicat viceprimarul Dan Diaconu.

Programul artistic din 2021 este unul dens. Sunt așteptări mari, dar avem cu ce, susțin reprezentanții primăriei. În acest sens, avem peste 200 de parteneri internaționali de top – de la teatre până la centre de cercetare –, care analizează programele culturale stabilite pentru 2021.

„Programul cultural are un fir logic de-a lungul întregului an 2021 și încearcă să implice, la nivel individual, timișoreanul: de la participarea în programele culturale a tuturor cetățenilor la dezvoltarea de astfel de programe artistice nu doar în centru, ci în toate zonele orașului, dar nu numai. Sunt elemente interesante care se vor desfășura, sperăm noi, inclusiv în casele oamenilor, la propriu. Timișorenii vor deveni actori”, ne-a mai spus Diaconu.

O clădire dedicată Timișoarei Capitală Culturală Europeană

Timișoara se transformă serios până în 2021, mai ales din punct de vedere al infrastructurii culturale. Vom avea atât proiecte de reconversie ale unor clădiri, cât și de construcție a unor imobile noi.

„Clădirea fanion, care urmează să intre în zona de proiectare în 2017 este Centrul Artă Cultură Experiment, un centru care este prevăzut și în Strategia Culturală a orașului. Va fi o clădire nouă, am început să identificăm câteva spații, încă nu le putem face publice. Va fi într-o zonă accesibilă, centrală, dar care să fie și cât mai aproape de spațiile în care își desfășoară activitatea tinerii. Aici încercăm să aducem laolaltă artiști, industrii creative, sectorul IT și de experiment, astfel încât această alăturare să ducă la un produs cultural de excepție, dar și la un sens economic al culturii. Eu cred că va fi unul dintre punctele de transformare a sectorului cultural și a industriilor creative din Timișoara, nu doar de atracție în anul 2021”, a explicat viceprimarul Timișoarei.

Unul dintre partenerii principali pentru construcția acestui imobil este ARS Electronica din Austria, care a pus la cale un proiect măreț la nivel european, devenind, în cele din urmă, un brand al Austriei, dar și al Europei. Clădirea a fost ridicată în orașul Linz, care a fost Capitală Culturală Europeană. Este un centru unic, ce adăpostește un muzeu, un centru de cercetare și dezvoltare, precum și spații pentru evenimente. La Timișoara vorbim despre un proiect futurist, care să-și pună amprenta asupra vieții culturale a orașului.

Un alt proiect al primăriei se referă la reconversia unui spațiu industrial abandonat. Așa a fost și cazul orașului Pecs din Ungaria, care a transformat o fostă fabrică într-un complex cultural. La Timișoara vom avea un centru de industrii creative într-un fost spațiu industrial, însă oficialii primăriei trebuie să găsească mai întâi bani pentru a cumpăra un astfel de spațiu.

Tot la capitolul reconversie intră și Sinagoga Cetate, care are deja un proiect finanțat de Inspectoratul de Stat pentru Culte. Maiestuoasa clădire va fi restaurată și transformată. Mai avem și fostele cinematografe, pe care primăria le-a obținut recent de la RADEF, care vor fi „îmbrăcate” în așa fel încât să fie printre cele mai apreciate spații culturale din Timișoara.

Pe lista celor din primărie se mai află și turnul de apă din zona Iosefin. Timișorenii și turiștii își vor putea petrece timpul liber într-o cafenea culturală, la peste 50 de metri înălțime. Mai este de menționat și fosta clinică de Dermatologie de pe strada Mărășești, pentru care municipalitatea are „cel mai ambițios proiect de infrastructură culturală de după 1989”, care va fi transformat într-un centru cultural, unde va fi găzduit și Muzeul Cetății Timișoara. Totul pentru anul 2021.

Material apărut în săptămânalul Agenda.