The Different Class pregateste terenul pentru Revolution Festival. Concert rock groovy, de incalzire

Concertul are loc sâmbătă, 20 mai, de la ora 21, în Manufactura.

„Ne încălzim pentru Revolution Festival cu o rockăreală groovy in the style of The Different Class. (…) The Different Class este un power-trio-trip (între Cluj și Timișoara) care și-a pus în cap să dea peste cap trendul electric contemporan prin sunetul brut al rock-ului, deconstruirea lină a pieselor, până la core, la groove. Rămâne esența, în jurul ei se împletește un melanj de blues/funk/stoner/psychedelic ce în final dă vibe-ul TDC: Groove Rock”, au transmis organizatorii.

Mai mult, formația va urca pe scenă și în cadrul Revolution, festival care se desfășoară în perioada 1 – 3 iunie, la Muzeul Satului Bănățean.

În prezent trupa este compusă din: Cris Paul aka „Fratele Biancăi” (voce și chitară), Seian Scorobete (bas) și Julia Kocis (tobe).

Primele zece persoane care vin la concert și prezintă abonamentul la Revolution Festival au intrarea gratuită. Biletul normal la evenimentul de pe 20 mai costă 10 lei.