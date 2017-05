The Chainsmokers, cel mai nou nume din line-up-ul Sziget Festival

Cea de-a 25-a ediție Sziget are loc în perioada 9 – 16 august, pe Insula Obudai, din Budapesta, Ungaria.

Organizatorii au anunțat deja un line-up cu greutate, din care fac parte, până acum: Alex Clare, Allah-Las, Alt-J, Andy C, Anne-Marie, Bad Religion, Bakermat, Bassjackers, Bear’s Den, Biffy Clyro, Billy Talent, Birdy, Breaking Benjamin, Cashmere Cat, Charli XCX, Chef’Special, Clean Bandit, Crystal Fighters, Danny Brown, De Staat, Dimenson, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Shadow, Don Diablo, Dubioza Kollektiv, Flume , Fritz Kalkbrenner, George Ezra, GTA , GusGus, HVOB, Interpol, Jagwar Ma, Jamie Cullum, Kasabian, Kensington, Leningrad , Leon, Mac Demarco, Macklemore & Ryan Lewis, Major Lazer, Mando Diao, Materia, Maurice West, Metronomy, Nervo, Nothing but Thieves, OH Wonder, Oliver Heldens, P!NK, Paul Van Dyk, PJ Harvey, Rita Ora, Rone, Rudimental live, Steve Aoki, Sunnery, James & Ryan Marciano, The Courteeners, The Kills, The Naked and Famous, The Pretty Reckless, The Strypes, The Vaccines . Tom Odell, Two Door Cinema Club, Tycho, Valentino Khan, Vince Staples, W&W, Watsky, Weval, White Lies și Wiz Khalifa.

De asemenea, s-a anunțat un nou headliner pentru ediția din 2017. Vorbim despre duoul american The Chainsmokers. Grupul a cucerit topurile din toată lumea cu hit-uri precum „Closer”, „Don’t let me down”, „Something Just like This” și nu numai. The Chainsmokers va urca pe Main Stage, la Sziget, duminică, 13 august, de la ora, 21:30.

Detalii despre bilete găsiți aici.