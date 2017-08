Succes meritat, dupa ce au fost condusi. Academica Clinceni – ASU Politehnica Timisoara: 2 – 3

Un nou pas greșit ar fi contat enorm în clasament, dar mai ales pentru antrenorul Bogdan Andone. Din fericire pentru el, formația timișoreană a reușit să se impună sâmbătă în deplasarea de la Academica Clinceni, cu 3 – 2, după ce gazdele conduceau cu un 2 – 0 care părea confortabil. Scorul a fost deschis devreme, în minutul 2, cei de la ASU Politehnica încasând un gol de la fostul jucător al concitadinei ACS Poli, Vlad Mihalcea. Jocul oaspeților a șchiopătat vizibil ulterior, cei de la Academica atacând în valuri. Golul doi a venit ca o consecință normală a jocului, autor fiind, în minutul 16, Tătaru. Minutele de prelungire ale primei reprize aveau să aducă o reușită timișoreană, cumva împotriva jocului, Staicu a reușit să înscrie după ce tot el recuperase o minge de la adversar. Minunea se produce și ASU Politehnica reușește miraculos egalarea, un minut mai târziu, prin Taub, cu capul, din careu. Așadar, la pauză era 2 – 2.

Meciul se joacă probabil în minutul 60, când Deaconescu ia al doilea galben și se duce la dușuri înainte de vreme. Evoluția în teren a lui Sorescu a fost decisivă, el a reușit golul victoriei timișorene, în minutul 83, scorul urcând la 2 – 3. Probabil cel mai mult această victorie va conta pentru încrederea jucătorilor bănățeni, aceștia pierduseră ultimele două meciuri, cel cu Metaloglobus după ce dominaseră mare parte din meci.

„Un meci ciudat, pentru că a început, practic, de la 1-0. Apoi, pe posesia noastră, gazdele au făcut 2-0 și ne-am îngreunat jocul. Însă am început apoi și noi să fim puțin mai pragmatici și să punem presiune pe adversar. Am făcut presing tot mai sus, i-am forțat să greșească, lucru care s-a și întâmplat în finalul primei reprize. Partea a doua am început-o mult mai liniștiți, am avut posesia, am controlat jocul. Practic, gazdele nu s-au mai apropiat de poarta noastră absolut deloc, după care a intervenit și acel moment, spun eu, decisiv, cu cartonașul roșu încasat de fundașul lor. Am ratat două situații enorme, după care a căzut și golul conform cursului jocului. Țin să îi felicit pe băieți și pe suporterii care au venit de la Timișoara. Mă bucur foarte mult că acest spirit al Timișoarei, «Never give up!», e reînnoit și se menține la echipa noastră. Băieții au demonstrat astăzi că au spirit, au demonstrat suporterilor și lumii din oraș că suntem adevărata Politehnica”, a declarat Bogdan Andone, antrenorul ASU Politehnica, după meci.