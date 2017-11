Studiu: Aproape jumatate din elevii liceelor de prestigiu din Timisoara sustin ca au observat un act de coruptie

Timp de mai bine de trei săptămâni, peste 50 de elevi de la cinci licee timișorene au participat la ateliere și seminare interactive pe tema luptei împotriva corupției. În cadrul „Școlii anticorupție”, proiect realizat de Asociația Studenților la Facultatea de Științe Politice, elevii au întocmit și un studiu care arată percepția corupției în școlile în care studiază.

Îngrijorător este faptul că, potrivit acestui studiu realizat pe un eșantion de 535 de elevi de la școlile de prestigiu din Timișoara, 48 la sută dintre aceștia au răspuns că au observat un act de corupție în unitatea de învățământ în care studiază. Doar 36 la sută dintre elevii intervievați au susținut că nu au observat un act de corupție, în timp ce 14 la sută nu știu sau nu au vrut să răspundă la întrebare.

Este pentru al doilea an consecutiv când acest studiu este realizat în școlile de prestigiu din Timișoara, creșterea percepției asupra actelor de corupție fiind de 4 procente, exact marja de eroare a sondajului.

Întrebat de reporterul tion.ro dacă acest studiu poate fi un indiciu că în acele școli se întâmplă acte de corupție, sau elevii încearcă doar să se răzbune pe profesori, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul UVT, Robert Reisz, unul dintre cei implicați în proiectul Școlii anticorupție, a răspuns: „Mie mi-e teamă că e un indiciu că acte de corupție se întâmplă (în aceste licee – n.r.). Sigur că noi măsurăm observarea, așa că frecvența cu care se întâmplă s-ar putea să nu corespundă chiar cu frecvența raportărilor și a observării. Dar acte de corupție se întâmplă. (Elevii – n.r.) nu le inventează. Eventual sunt mai perceptivi sau mai puțin perceptivi la ele”.

Conform aceluiași studiu, 32 la sută dintre elevii intervievați de colegii lor susțin că actele de corupție din școala lor i-au afectat direct, în timp ce 53 la sută dintre repondenți spun că nu au fost impactați de acestea.

Mult mai interesant, însă, este topul liceelor de prestigiu realizat în funcție de răspunsurile date de elevi. Astfel, pe primul loc în topul liceelor unde elevii au observat acte de corupție este Liceul Nikolaus Lenau, cu un procent de peste 65 la sută dintre repondenți care au răspuns afirmativ la această întrebare. Pe următoarele locuri sunt C.D Loga (57,34%), Liceul Grigore Moisil (40,54%), Colegiul Național Bănățean (40,09%) și Pedagogic (39,69%).

Anul trecut, topul era similar, semn că nu multe lucruri s-au schimbat: Liceul Lenau, Colegiul Național Bănățean, Pedagogic, Liceul J.L Calderon, C.D. Loga.

Potrivit decanului Facultății de Științe Politice, acest studiu nu are valoare în justiție, dar poate fi un semnal de alarmă pentru Inspectoratul Școlar Județean Timiș, care ar putea lua măsuri.

„Informațiile pe care le avem noi sunt informații cu caracter general, care nu au niciun fel de valoare în justiție. Dar pentru un inspectorat care are de coordonat un județ întreg de școli, cred că e o informație care ar trebui luată în seamă”, a mai spus Reisz.

La rândul ei, coordonatoarea proiectului, Dana Țurcan, a declarat că astfel de proiecte sunt extrem de utile elevilor din liceele timișorene, care află nu numai ce înseamnă corupția, dar și ce înseamnă să fi un cetățean activ.

„Împreună cu elevii am învățat sa facem legătura între fenomenul corupției și starea societății, dar și a democrației. Putem să ne plângem mult și bine de starea proastă a lucrurilor. Doar dacă facem un pas pentru a le îmbunătăți, avem dreptul moral să criticam. Noi am făcut acest pas. Am avansat împreună cu absolvenții școlii încă o sută de metri în calea noastră de cetățeni activi”, a declarat Țurcan.