Studentii timisoreni se pregatesc pentru Univibes 02/ Occupy the University again

Universitatea de Vest va fi ocupată de singurul party care are loc într-o universitate din România, cu 4 scene, concerte live, DJ-sets și energii pozitive. Distracția va fi asigurată de artiștii: Mahmut Orhan, Mihail, Golan, Roa, The different class, Genmaica Soundsystem și mulți alții.

Evenimentul Univibes 02 are loc în data de 2 octombrie 2017, la Universitatea de Vest și este organizat de OSUT și UVT, în colaborare cu Consiliul Județean Timiș și Consiliul Local.

Intrarea este liberă.

Foto: Facebook/ Univibes