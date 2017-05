Start pentru depunerea proiectelor de reabilitare a cladirilor istorice din Timisoara din donatiile companiilor private

Directorul Direcției Județene pentru Cultură Timiș, Sorin Predescu, a anunțat, joi, că instituția a dat startul depunerii proiectelor pentru intrarea în programul „adoptă o clădire”. Timișorenii care locuiesc în clădiri istorice pot, începând de joi, să depună proiectele de reabilitare și lista cu acordul tuturor proprietarilor la Direcția Județeană pentru Cultură Timiș. Proiectele de reabilitare care se vor face pe cheltuiala proprietarilor trebuie însoțite și de o cerere care se găsește pe site-ul www.facelifttimisoara.ro. În momentul publicării acestei știri, site-ul era nefuncțional, însă reprezentanții DJC Timiș ne-au asigurat că problema va fi remediată în scurt timp. Tot acolo va fi publicată și lista acestor clădiri ce pot fi reabilitate de companii, firmele urmând să aleagă imobilul istoric pe care îl vor finanța.

„Este vorba de un parteneriat privat-privat. Încercăm să generăm o mișcare de restaurare și să oferim instrumente organizațiilor industriale și comerciale și multinaționalelor să contribuie la repararea patrimoniului Timișoarei. Pentru că până în acest moment parteneriatele public-private nu prea funcționează, am pornit această idee originală prin care solicităm firmelor care fac parte din comunitatea timișoreană să sprijine repararea acestui oraș. Și pentru a nu exista niciun fel de suspiciune sau nelămurire am considerat că e bine să promovăm acest proiect într-o modalitate destul de nespecifică, respectiv să punem la mijloc un patrimoniu pe care unii să îl finanțeze și ceilalți să fie de acord să fie finanțați pentru a schimba fața orașului. Pe scurt este vorba despre o adopție a clădirilor istorice de către firme. Am început acum două săptămâni cu partea de expertiză, iar astăzi facem un apel către proprietarii de clădiri istorice care vor să facă parte din acest proiect să vină către organizația noastră și pentru a se înscrie în acest proiect și să genereze o listă de clădiri ce pot fi finanțate”, a declarat Sorin Predescu, adăugând că răspunsul companiilor la acest apel a fost peste așteptări.

Practic, o primă listă de clădiri urmează să fie publicată pe acest site în aproximativ trei săptămâni, pe 7 iunie, deoarece de la lansarea acestui proiect și până acum numeroși proprietari pregătiți de reabilitare s-au interesat de acest program, dar și multe companii multinaționale.

Pentru a intra în program, timișorenii care locuiesc în imobile istorice trebuie să îndeplinească trei condiții: să aibă un proiect de restaurare, cu tot ce presupune acesta, inclusiv un deviz estimativ al lucrărilor necesare, întocmit de un birou de arhitectură, să aibă acordul tuturor proprietarilor și, în al treilea rând, majoritatea proprietarilor din imobil să fie privați (persoane fizice sau firme), însă nu vor fi excluse clădirile în care dețin spații Primăria Timișoara sau alte instituții ale statului.

Predescu a mai declarat că, după ce o companie își va alege clădirea pe care dorește să o „adopte”, va urma o negociere între aceasta și proprietarii imobilului respectiv în urma căreia se va decide dacă firma privată va finanța sută la sută din lucrarea de reabilitare sau va cere o cotă parte și proprietarilor imobilului respectiv.

„Noi nu o să recomandăm anumite clădiri investitorilor. Noi vom face o listă de clădiri. Ei își vor alege. Încercăm să generăm o listă corectă. Sperăm să avem undeva la 20 de clădiri reabilitate, într-o primă fază”, a mai spus Predescu.

El a adăugat că în cazul în care Primăria Timișoara deține spații în imobilul ce urmează să fie „adoptat” de companii, iar finanțarea este asigurată sută la sută din fonduri private, municipalitatea ar trebui să fie din principiu de acord cu această finanțare. În cazul în care și primăria, ca proprietar, va contribui la finanțarea lucrărilor, atunci vor trebui urmați pașii legali instituiți prin lege.

„Limitele teritoriale ale primăriei nu se aplică acestui proiect. Ne vom axa pe zone mai puțin puse în valoare, dar care au un mare potențial de regenerare urbană. Acest program se poate extinde atât timp cât există investitori care vor să investească și proprietari care vor să își repare clădirile. Acest proiect poate continua și după ce Timișoara va deveni Capitală Culturală Europeană 2021”, a adăugat directorul Direcției Județene de Cultură Timiș.

Predescu a făcut apel și la alte companii interesate să „adopte” clădiri istorice în paragină din Timișoara, spunând că acestea vor avea beneficii de branding.

„În principiu va exista o semnalizare standard care să pună în evidență faptul că au fost restaurate de aceste companii”, a mai spus Sorin Predescu.

El a făcut apel și la proprietarii de clădiri istorice să realizeze acele proiecte de reabilitare și să le depună la Direcția Județeană de Cultură Timiș, pentru lista din care companiile pot să își aleagă o clădire pe care pot să o adopte.