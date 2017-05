Solutia lui Elon Musk pentru fluidizarea traficului: retea de tuneluri subterane

Planul lui Elon Musk pentru fluidizarea traficului include construirea unei rețele tridimensionale de tuneluri subterane, cu zeci de niveluri. Mașinile ar ajunge în aceste tuneluri pe rampe similare cu ascensoarele. Odată ajunse în subteran, acestea ar urma să circule pe platforme cu viteze de până la 200 de kilometri pe oră, într-un trafic controlat pe computere. Elon Musk a prezentat o simulare computerizată a acestui proiect în cadrul unei conferințe organizată de grupul media TED, transmite Mediafax.

“Să vă arăt despre ce este vorba. Sunt câteva lucruri importante la o reţea 3D de tuneluri. În primul rând, trebuie integrate intrarea şi ieşirea din tunel în infrastructura oraşelor. Cu ajutorul unui lift, un fel de platformă pentru maşină aşezată pe un lift, putem integra intrarea şi ieşirea din tunel într-un spaţiu de dimensiunile a două locuri de parcare. Maşina este aşezată pe o platformă. Nu va fi limită de viteză, concepem un sistem care să funcţioneze la viteza de 200 km/h”, a explicat Elon Musk.

Omul de afaceri a prezentat și un material video, ce arată modalitatea în care vor funcționa rețelele subterane.

“Nu ştiu dacă s-a observat în materialul video, dar nu va exista o limită a numărului de tuneluri care pot fi construite. Se poate merge la adâncimi foarte mari. Oamenii cred că va fi deranjant să le fie săpate tuneluri sub case. Dar, dacă un tunel este săpat la adâncimi de trei-patru ori diametrul lor, nimeni nu şi-ar da seama. (…) Realitatea este că pământul are o capacitate foarte bună de a absorbi vibraţiile astfel că dacă, un tunel este săpat sub un anumit nivel, este nedetectabil”, a explicat Elon Musk, potrivit Mediafax.

El a dezvăluit faptul că ideea rețelei tridimensionale i-a venit în decembrie 2016, în timp ce era blocat în trafic. Compania Boring a fost înfințată de către omul de afaceri pentru acest scop, prin intermediul căreia intenționează să construiască un tunel experimental și să discute cu autoritățile din Los Angeles.

Video: Youtube/The Boring Company