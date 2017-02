Situatie ridicola la Muzeul din Lugoj. Temperaturile sunt la limita inghetului, iar primaria a demontat centrala electrica

Între 0 și 2.5 grade Celsius. Cam acestea sunt temperaturile din interiorul Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă Plastică din Lugoj. Recent, reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Timiș au făcut o inspecție la muzeu și au descoperit că există probleme serioase în ceea ce privește clădirea. Frigul din imobil, țevile sparte și patrimoniul aflat în pericol se numără printre neregulile sesizate. De asemenea, la 2 grade, nici vizitatorii nu se înghesuie să vadă expozițiile.

Situația devine cu adevărat ridicolă. Reprezentanții DJC Timiș au transmis că centrala muzeului a fost demontată de reprezentanții Primăriei Lugoj, pe motiv că aveau nevoie de ea în altă parte.

„Controlul pe care l-am efectuat în 18 ianuarie 2017 a scos la iveală o situație inadmisibilă. Am aflat că centrala muzeului a fost demontată de Primăria Lugoj, în luna octombrie anul 2016, iar instituția a rămas fără sursă de căldură. Acest fapt determină existența unor temperaturi de cel mult 0 grade în spațiile de depozitare și în jur de 2,5 grade, în expoziții. În plus, umiditatea pe care am măsurat-o se situează în jurul valorii de 80%, mult peste valorile legale (de maxim acceptat 65%, conform HG 1546/2003). La toate acestea se adaugă faptul că, din cauza frigului, majoritatea țevilor a înghețat, existând astfel pericolul inundațiilor în interiorul muzeului și punerea în pericol a celor aproximativ 5000 de obiecte existente acolo”, a explicat Dana Stancovici, consilier Patrimoniu mobil.

Reprezentanții DJC Timiș susțin că Primăria Lugoj și-ar fi terminat treaba cu centrala, însă nu a fost montată la loc. Astfel, Direcția Județeană de Cultură a dat termen ca până la data de 28 februarie centrala să fie pusă în funcțiune.

„Din punct de vedere al condițiilor și regulilor de depozitare, muzeul din Lugoj respectă normele prevăzute de lege, iar neregulile consemnate de noi în urma controlului de luna trecută sunt determinate tocmai de lipsa unei surse de încălzire permanentă a imobilului” a spus Victor Bunoiu, consilier Arheologie.

Șeful DJC Timiș, Sorin Predescu, spune că nu este acceptabil ca patrimoniul să se deterioreze în muzeu.

„Este încă o dovadă de grijă pentru patrimoniu. Dacă într-un muzeu patrimoniul nu stă în siguranță atunci unde? De aceea există aceste controale pentru a păzi patrimoniul, nu pentru a supăra pe cineva. Grija noastră este să păstrăm patrimoniul în cea mai bună stare. Se vede o lipsă de cultură patrimonială. Oricine s-a gândit să ia o centrală să o ducă în altă parte trebuia să se gândească la faptul că acea centrală e vitală pentru acest spațiu. Nu e normal ca patrimoniul să se degradeze într-un muzeu. Cred că nici nu au realizat ce fac”, a declarat Predescu.

Nici primarul Francisc Boldea, nici purtătorul de cuvant al Primariei Lugoj nu au putut fi contactați. Încercăm în continuare să obținem un punct de vedere.