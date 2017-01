Sisu isi lanseaza noul album la Timisoara

Evenimentul are loc vineri, 3 februarie, de la ora 22, în No Name.

Tudor Sișu și-a început cariera muzicală în anul 1994. Doi ani mai târziu, a format, împreună cu Puya, grupul La Familia, care s-a bucurat de mult succes în rândul amatorilor de rap și hip-hop. De asemenea, în anul 2000, Sișu și-a lansat primul album solo „Strada mea”. Nu în ultimul rând, în 2010, acesta a alcătuit grupul Haarp Cord împreună cu Cedry2k, Dragonu’ și Pacha Man.

Cei care vor merge la concertul de pe 3 februarie se vor bucura și de prezența lui Stres și D-Trone, invitații speciali ai serii. Prețul unui bilet la concert este 20 de lei.