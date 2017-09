Se da startul la un nou sezon de petreceri. Mind Against vine la Timisoara

Pentru acest sezon, organizatorii de la club database anunță prezența unor artiști importanți, cum ar fi: Paul Ritch, Giuseppe Cennamo, Stiv Hey, Leon, Raresh sau Rhadoo.

Aceștia se alătură altor nume sonore precum Audiofly, Carlo Lio, David August, James Zabiela, Jay Lumen, Joey Daniel, La Fleur, Marc Houle, Matthias Tanzmann, Nic Fanciulli, Prâslesh, Petre Inspirescu, Technasia, Traumer sau Tube & Berger, care au susținut în trecut concerte memorabile în incinta clubului.

Acum, Mind Against vine să deschidă un nou sezon de petreceri, într-un loc care cu siguranță îi va energiza pe timișoreni prin atmosferă și stil.

„Clubul este împărțit în două secțiuni: The Main Room (în care încap peste 800 de persoane) şi Room Two (deschisă doar în cazul evenimentelor de mare anvergură), iar decorul alb-negru minimalist, instalația LED profesională şi sistemul de sunet, extrem de puternic, trezesc publicului senzații deosebite. Clubul a devenit extrem de popular și în afara granițelor țării fiind inclus recent de către Techno Station în articolul «5 Techno Clubs in Eastern Europe you need to visit», alături de alte patru din Serbia, Polonia, Ucraina şi Georgia”, precizează reprezentanții database.