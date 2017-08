Scurtmetraje proiectate pe terasa mall-ului, la Timisoara

Cinefilii sunt invitați la Iulius Mall Timișoara, la o sesiune de scurtmetraje. Evenimentul va avea loc vineri, 8 septembrie 2017, pe terasa mall-ului și face parte din programul amplu al Festivalului de Film Central European Timișoara. Realizat în perioada 3 – 9 septembrie 2017, în diverse spații din Timișoara (Cinema Timiș, Piața Libertății, Sinagoga din Cetate, Piața Dacia, Sala 2 a Teatrului Național, Casa Artelor, Cărturești și Iulius Mall), festivalul are în componență nouă secțiuni cu producții recente din 16 țări, premiate la nivel național și internațional.

Pe 8 septembrie, la Iulius Mall este programată, de la ora 21.00, secțiunea SHORT MATTERS!, o selecție de scurtmetraje prezentate în parteneriat cu Timishort. Aceasta reunește filme scurte din turneul de scurtmetraje al Academiei Europene de Film, nominalizate la Premiile Cinematografiei Europene la festivaluri de film din Europa și nu numai.

Accesul la eveniment este liber, publicul având ocazia să urmărească producții precum: „90 Degrees North” (Germania, 2015), Amalimbo (Suedia-Estonia 2015), „I’m Not from Here” (Chile-Danemarca-Lituania, 2015), Small Talk (Norvegia, 2015), Shooting Star (Bulgaria-Italia, 2015), „A Man Returned” (M.Britanie-Liban-Danemarca- Olanda, 2015) și The Wall (Belgia, 2015).

Programul complet se găsește pe site-ul festivalului, sau pe pagina de Facebook.

CEFFTm este organizat de Asociația Euro Fest, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Casei de Cultură, al Ministerului Culturii și Identității Naționale, Institutului Cultural Român, Consiliului Județean Timiș și al Uniunii Cineaștilor din România.