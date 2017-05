Robu vrea sa dea mai multi bani la Poli, daca echipa supravietuieste in Liga 1

Robu a declarat că el își dorește ca ACS Poli Timișoara să facă performanță în următorul sezon, asta dacă va reuși să rămână în Liga 1, și de aceea va aloca mai mulți bani de la bugetul local.

„Nu am făcut încă o evaluare. Ca și până acum în mod cert vom da. Dacă vom supraviețui în Liga 1 și eu sper să supraviețuim, atunci aș vrea să dăm chiar mai mult decât am dat până acum, pentru că îmi doresc să facem performanță. Vreau ca, din nou, Timișoara să fie prezentă în lupta la vârf în fotbalul românesc și în cupele europene, începând de la anul”, a spus Robu.

Întrebat ce se va întâmpla dacă echipa va retrograda, primarul Timișoarei a spus că a „obosit” să o ia de la capăt.

„Mă mai gândesc, eu am cam obosit să o tot iau de la capăt, m-am zbătut de unul singur în toți acești ani, cu sprijin de la un număr de oameni pe care i-am putut atrage să vină alături de echipă, inclusiv să-și asume responsabilități la club, dar totul s-a făcut pe prietenie și pe încredere, pe respect, acestea au fost valorile care au stat la baza acestui club. Dacă am numit niște oameni să preia conducerea, am făcut-o din rândul unor prieteni, unor oameni pe care i-am considerat demni să facă asta și care au vrut să-și asume această răspundere, care aduce foarte multe ponoase și prea puține avantaje, mai ales în condițiile în care ne desfășurăm noi activitatea”, a mai spus Robu.

El a recunoscut că, în acest moment, în care finanțarea de la bugetul local este blocată, este nevoit să se roage de potențiali finanțatori.

„În privința finanțatorilor a fost la fel, rugăminți peste rugăminți peste tot, ca să putem supraviețui, să putem trece de la o lună la alta, de la o etapă la alta. La un moment dat sigur că oricât de perseverent aș fi eu și mie îmi vine să o las baltă. Sper să nu fie cazul, sper să reușim să ne salvăm de la retrogradare și, dacă reușim, atunci garantez că, la anul, Timișoara va avea o echipă forte în Liga 1”, a explicat Robu.

În ceea ce privește schimbările aduse Legii Sportului, cea care în acest moment ar bloca finanțarea echipei ACS Poli Timișoara din bugetul local, primarul spune că nu a apucat să se edifice dacă acestea sunt benefice pentru echipă sau nu.

„Nu am avut ocazia să văd Legea Sportului actualizată cu modificările aduse de această ordonanță. Am citit doar, dar e greu de înțeles totul din textul ei, pentru că ea e redactată la modul Articolul cutare se schimbă și devine… Am cerut Serviciului Juridic să am pregătită varianta actualizată și vreau să mă rezerv pentru când voi putea citi o astfel de variantă în a mă pronunța. La o primă privire, constat că parte din ideile pe care le-am tot promovat eu, sunt luate în considerare, dar nu s-a mers pe ideea unei legi speciale pentru autoritățile publice locale, care ar fi fost foarte bine venită, ci s-a mers pe amendarea legii existente. Nu mă pot pronunța dacă toate ambiguitățile au fost înlăturate. Un lucru este foarte clar precizat: că autoritățile publice locale pot finanța și cluburi sportive organizate ca structuri de drept privat. Cu Curtea de Conturi erau probleme că aceste ONG-uri erau de drept privat, nu de drept public. Dar vreau să citesc tot ansamblul ca să mă pot pronunța dacă legea sportului ne va permite ca, fără teamă, fără grijă să finanțăm sportul. Pentru că asta e dorința, eu am spus mereu că legislația trebuie să fie una foarte clară, care trebuie să-l facă pe decident să n-aibă nicio grijă că va fi tras la răspundere cândva dacă el o respectă”, a concluzionat Robu.