Robu tinteste o functie de prim-vicepresedinte al PNL

Liderul liberalilor timișeni se gândește foarte serios să candideze pentru o funcție de prim-vicepreședinte al PNL. Spune că nu-i va fi deloc greu să dețină și o a treia funcție.

„S-a dovedit în ultima vreme că am putut fi o voce care a contat în PNL. Inclusiv solicitările pe care le-am primit de-a lungul anilor în PNL să mă exprim pe anumite probleme din partid mă încurajează să candidez pentru o funcție la nivel național. Pentru mine nu ar conta un timp consumat în plus, un efort în plus. Am disponibilitatea să fac eforturi în plus când consider că pot să aduc o contribuție pozitivă la ceva. Dacă va fi posibil, dacă nu va exista o incompatibilitate între funcția de prim-vicepreședinte la nivel național cu cea de președinte de filială, voi candida la o funcție de prim-vicepreședinte”, a declarat Robu.

Problema este însă că statutul actual al PNL nu permite cumularea funcției de președinte de filială cu aceea ce prim-vicepreședinte la nivel național. Candidatul la șefia partidului spune că statutul va fi schimbat.

„În acest moment, sunt anumite incompatibilități prevăzute de statut, dar statutul va fi oricum modificat la congres. E a doua modificare din acest an, e adevărat, dar din discuțiile interne s-a degajat faptul că pentru anumite funcții din conducerea centrală ar trebui să se renunțe la aceste incompatibilități, pentru că e nevoie de oameni puternici care să vină în numele unor filiale puternice”, a spus Cristian Bușoi.

