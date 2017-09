Robu: Timisoara nu poate sta in bezna!

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, susține că Enel nu a avut destule echipe care să remedieze și problema alimentării cu energie a caselor și iluminatul public strada, așa că firma a optat pentru reconectarea consumatorilor casnici, urmând ca în weekend să se ocupe și de iluminatul stradal.

„Timișoara nu poate sta în beznă, este un lucru elementar să nu ai căderi de curent la sistemul de iluminat public atât de frecvente cum le avem noi, chiar în afara furtunii. Acum, pentru ce era să optăm? Să se rezolve cu prioritate alimentarea cu energie electrică astfel încât toată lumea să aibă curent în case sau să ne ocupăm de iluminat? Nu erau destui oameni să intervină deodată și la una, și la alta. Acum, că problema iluminatului casnic este aproape rezolvată, am cerut ca de azi să intervină și la iluminat, pentru ca, într-un timp foarte scurt, să revenim la normalitate. Măcar în «normalitatea» pe care am avut-o înainte de furtună, pentru că nu putem aspira acum la normalitatea fără ghilimele. Eu estimez că în 3-4 zile am putea”, a declarat Robu.

El a explicat că Enel nu are stâlpi pe stoc pentru a-i înlocui pe cei care au căzut în timpul furtunii și în acele zone reparațiile vor dura mai mult.

„Sunt câteva zone în care este nevoie de mai mult timp, pentru că acolo sunt stâlpi distruși care trebuie schimbați. Stâlpii nu există pe stoc, durează până când vor fi achiziționați, fabricați, montați. În acele zone unde nu există alternativa de a duce în subteran, pentru că nu sunt pregătiți cei de la Enel să meargă în subteran cu cablurile și oricum becurile pe stâlpi trebuie puse, în acele zone va dura mai mult. Dar acestea reprezintă puțin procentual vorbind din oraș. E păcat pentru cetățenii care locuiesc acolo, de suportat întunericul pe stradă încă o vreme. În linii mari, eu consider că în 3-4 zile, hai să zicem o săptămână, ar trebui să ajungem la iluminatul de dinainte de furtună, cu câteva excepții”, a mai spus Robu.

Primarul Timișoarei a mai spus că problemele sunt de distribuție, unde Enel deține monopolul pe piață.

„Stați să ne înțelegem, trebuie să avem în vedere că sunt două aspecte. Energia în sine există furnizori în competiție și poți să-ți alegi furnizorul pe bursă. La distribuție, în Timișoara, rețea de distribuție nu are decât Enel. Probleme nu sunt cu furnizarea, energia vine, tot de Enel. Rețeaua de distribuție are probleme. Anumite puncte, sunt stații trafo, au vulnerabilități, acolo e problema, nu avem alternativă”, a mai declarat Robu.

Acesta a mai ținut să sublinieze că nu „pune tunurile” pe Enel din populism și critică politica companiei, nu șefii locali.

„Nu vreau să-i critic pe șefii locali ai Enel. Dânșii chiar au toată bunăvoința, sunt deschiși, sunt constructivi. Ce critic eu este compania în sine, conducerea ei la vârf, conducere străină, cu politica ei în România. Asta critic. Ce să facă acești oameni? Ei fac tot ce pot, fiți convinși că și lor le-ar conveni, eu nu sunt avocatul lor, dar am un spirit al dreptății… Nu pot să pun tunurile ei din populism, să dau satisfacție. Problema este la nivelul politicii de companie. Această companie a pus mâna pe o avuție a poporului român și și-a bătut joc de ea. A scos bani și nu a cheltuit nimic. Despre asta e vorba. Noi nu am avut guverne care să reprezinte interesele naționale și care să spună «nu». S-au pus în genunchi, cu plecăciune, am înțeles, să trăiți. Așa se face că nu mai avem nimic. Ia să ne uităm ce face Polonia, ce face Ungaria. Își reprezintă fiecare interesul național”, a explicat Robu.

În cursul serii de vineri, primarul Timișoarei a postat și un mesaj pe Facebook prin care asigură timișorenii că problema alimentării cu curent în case se va rezolva în cursul zilei de sâmbătă.

„Liderii ENEL mi-au promis că MÂINE (sâmbătă – n.r.), după ce problema asigurării curentului casnic va fi rezolvată în cvasitotalitate -și aceasta a fost prioritatea!-, se va lucra concentrat pe sistemul de iluminat stradal! În timpul zilei, vom vedea becuri aprinse, dar asta pentru a se putea identifica ce merge din sistem și ce nu merge! Sper ca mâine seară, bezna să fie alungată dintr-o cât mai importantă parte a orașului nostru!”, a scris Robu pe Facebook.