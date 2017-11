Robu face lumina in cazul trotuarului fasie de la Pasajul Jiul: Este unul tehnic

Vă reamintim, un biciclist din Timișoara a descoperit zilele trecute un așa-zis trotuar în Pasajul Jiul, pe partea dinspre gară, mai degrabă o fâșie de asfalt, care este posibil să aibă un metru lățime, cu tot cu scurgere și peretele dinspre carosabil.

În urmă cu o săptămână, primarul Nicolae Robu declara că se trece la asfaltarea trotuarului și a pistei de biciclete dinspre gară, lucrările întrând pe ultima sută de metri. De altfel, edilul-șef a spus în repetate rânduri că vor fi trotuare și piste de biciclete civilizate la Jiul. Mai mult decât atât, în luna aprilie a anului 2016, într-un comunicat oficial emis de primărie, semnat de Nicolae Robu, se spunea clar că „în intersecția dintre str. Jiul și Bd. Republicii vor fi cinci benzi de circulație. Banda a cincea are rolul de bandă de viraj la dreapta. Se vor realiza trotuare și piste de biciclete pe ambele părți”.

Edilul-șef a recunoscut totuși că abia recent a aflat de faptul că pe partea cu gara nu există trotuar. Fâșia de nici un metru este, de fapt, un trotuar tehnic, a explicat Robu.

„Partea dinspre gară nu a avut trotuar și nu este prevăzută cu trotuar și pistă de biciclete de uz comun, pentru că s-a păstrat peretele principal al culeeii vechi, anumite costuri ar fi fost mult mai ridicate, spunem noi, și de aceea s-a păstrat partea aceea. S-a avut în vedere următorul lucru, eu nu intru în detaliile astea tehnice: pe partea aceea a fost prevăzut un trotuar numit de uz tehnic, dar care, după părerea mea, nici nu mi-am închipuit că cineva a vrut să fie folosit restrictiv acest trotuar, poate fi un trotuar obișnuit. Pe partea dinspre gară eu nu văd niciun motiv să nu fie lăsat trotuarul la liber pentru pietoni și o să cer Comisiei de Circulație să dea aviz în consecință. De asemenea, din punctul meu de vedere, poate fi folosită și de bicicliști. Nu am știut inițial că pe partea dinspre gară o să fie un culoar care e tehnic, fizic nu putea fi mai lat. Am aflat de dată recentă, eu am făcut afirmații că piste de biciclete sunt în ambele sensuri și trotuare sunt în ambele sensuri și înainte de a vedea cum se realizează aveam imaginea că vor fi într-un sens pe-o parte și într-un sens pe cealaltă parte. Dar hai să vedem ce o să spună timișorenii. Disperarea este că va fi o realizare. Când sunt pe șantiere, oamenii se opresc, lasă geamul jos și îmi fac poze”, a ținut să explice primarul Timișoarei.

Edilul spune că oricum pe cealaltă parte, cea cu Incuboxx, lățimea zonei dedicată pietonilor și bicicliștilor este de trei metri. Traseul special pentru bicicliști va fi cu două sensuri.

„Pista de biciclete și trotuarul sunt pe partea cealaltă, prin culeea nouă, unde lățimea este de trei metri. Pe acea porțiune de trei metri lățime există și trotuar și piste de biciclete. Pista va fi chiar cu asfalt roșiatic, pentru două sensuri va fi. Are tot racordul. Ajunge pe partea cu Incuboxx până spre Republicii, acolo se produc traversările de rigoare, este o trecere de pietoni înspre breteaua care duce spre gară”, a mai spus Nicolae Robu.

Așa cum a anunțat și marțea trecută, edilul-șef spune că mai sunt necesare tot… zece zile de lucru. Mai mult decât atât, primarul spune că vrea și reabilitarea pasajului pietonal de lângă Jiul, unde va fi amenajată și o pistă pentru biciclete „ca lumea”, conform lui Robu.