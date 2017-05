Revolution – evenimentul care pune Timisoara pe harta festivalurilor europene

După două ediții de succes, Revolution Festival revine cu partea a treia. Evenimentul va avea loc în perioada 1 – 3 iunie, la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara. Spre deosebire de anii trecuți, festivalul se va desfășura trei zile, non-stop. Se pregătesc concerte, party-uri și o mulțime de activități.

Până acum, la Revolution au fost confirmate următoarele trupe și artiști: Rudimental, Sigala, Eluveitie, LTJ Bukem, GBH, Delta Heavy, Dubioza Kolektiv, Dubfire, Infected Rain, Bleed Some Dry, Last Hope, Lee Burridge, Mahony, Premiesku, Priku, Dobrikan, Alternosfera, Șuie Paparude, BAB, All Friends Band, Gojira & Planet H, Angerseed, Archeonic, Consecration, Dead Joker, Exploding Head Syndrome, Fantazia, First Flame, Goath, Godsleep, Koneskin, Monokrom, Nest of Plagues, Quasarborn, Tenebres, The Different Class, The Father of Serpents și Void Inn.

Pentru a primi cele mai noi informații despre festival, da și pentru a afla mai multe despre povestea Revolution, am stat de vorbă cu Flavius Băican.

Cum a început Revolution Festival?

F.B: Repede! În 2015, în trei săptămâni l-am pus pe picioare. Am avut o ieșire, ca să zic așa. Eram foarte supărat pe ceea ce se întâmplă, din punct de vedere al evenimentelor, în Timișoara. Să nu fiu înțeles greșit. Tot aud comparația cu Clujul. Nu are nicio treabă Clujul cu Timișoara. Ce face Clujul este foarte bine, dar cred că nimeni nu ar trebui să facă ceea ce face Clujul, pentru că nu acesta este reperul. Fiecare trebuie să facă ce „pușcă” specific la el. Eu la un moment dat am considerat că Timișoara a luat-o razna. Chiar asta a fost convingerea mea, ca jurnalist, din punct de vedere al culturii alternative. Pentru autorități cultura asta nu există. Pentru ei cultura e doar teatru, filarmonică, operă și acolo se oprește. Atât ne duce pe noi capul la ora actuală, ce să facem. Ideea e următoarea, constatarea mea personală a fost că Timișoara a devenit un oraș eminamente jazzistic. (…) Era o asanare jazzistică într-un oraș care a dat primele trupe de punk din România, într-un oraș care a inventat festivalurile de muzică electronică din România, într-un oraș care încă de pe vremea lui Ceaușescu avea un festival de rock, într-un oraș în apropierea căruia s-a făcut Rock la Mureș, care poate fi considerat primul festival real din România. (…) În 2015, făcând emisiunea Navetistul Bănățean mi-am propus să salvez un pic din ceea ce poate fi salvat. Ce faci? Te uiți cine e bun pe lângă tine, dacă tu nu poți. Apelezi la cei care știu. Atunci m-am dus la cei de la EXIT. Discuția a fost foarte directă și lucrurile au început să meargă foarte bine. Partea surprinzătoare pentru mine a fost reacția pozitivă a autorităților locale. Eu nu mă așteptam. Nu am avut încredere, dar m-am înșelat. Nu trebuia să gândesc atât de negativist.

Pentru a afla cele mai noi detalii despre Revolution Festival, urmăriți interviul video.

Material apărut în săptămânalul Agenda.