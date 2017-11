Retrospectiva Tudor Banus, expozitie eveniment la Muzeul de Arta Timisoara

Artistul s-a născut la București în 1947 și s-a stabilit la Paris în 1972. Tudor Banuș a urmat studiile Universității de Arhitectură din București și ale Ecole Superieure de Beaux Arts din Paris, cariera sa fiind dedicată artei plastice, în special graficii. A avut peste 60 de expoziții personale la Paris, New York, Geneva, Viena, Londra sau München. A ilustrat cărți de frații Grimm, Jules Verne, Thomas Jefferson, Jack London, Doris Lessing, Mircea Cărtărescu, Ion Barbu sau Ștefan Foarță. În anul 1979, a obținut premiul pentru cea mai frumoasă carte pentru tineret cu „Muzicanții din Bremen” după frații Grimm. A ilustrat coperțile unor reviste celebre, precum The New York Times, Le Monde, Die Zeit, Le Pointe, etc.

Curatorii expoziției „Retrospectiva Tudor Banuș”, Oana Ionel și Nicolae Velciov, propun publicului Muzeului de Artă Timișoara un parcurs prin vasta operă a lui Tudor Banuș, incluzând patru capitole: lucrări ale artistului apărute în importante publicaţii din lume precum: Le Monde, New York Times, Die Zeit, Le Figaro etc.; lucrări apărute în Observatorul Cultural din seria Tandem; seria desenelor cu zmei care au fost rodul colaborării cu scriitorul Mircea Cărtărescu pentru Enciclopedia Zmeilor și alfabetul suprarealist al artistului.

„Esenţa operei lui Tudor Banuş provine în mod paradoxal din asocierea unei realităţi dure, reflectată de exuberanţa sa interioară şi de imaginaţia sa fără margini, cu spiritul ludic şi al fanteziei. Chiar dacă pe de-o parte crează contexte apocaliptice, care nu par a prevesti ceva bun, pe de altă parte imprimă şi un fel de optimism prin notele de umor care apar în multe din desenele şi picturile sale” , precizează Oana Ionel, curatorul expoziției.

Vernisajul va avea loc vineri, 17 noiembrie a.c., de la ora 18.00, în sala barocă a Muzeului de Artă Timișoara – Palatul Baroc, Piața Unirii, nr. 1. Vor prezenta: Oana Ionel, curator al expoziției și istoricul Victor Neumann, profesor al Universității din Timișoara și director al Muzeului de Artă Timișoara. În cadrul evenimentului, violoncelista Alexandra Guțu va susține un recital.

Retrospectiva Tudor Banuș se va afla pe simezele Muzeului de Artă Timișoara până în 1 martie 2018, putând fi vizitată zilnic, între orele 10 și 18 (luni închis).