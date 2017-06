Retraieste Revolution cu aftermovie-ul celor trei zile de festival

„Trei zile și trei nopți de fericire pură, muzică bună și momente de neuitat. Așa a arătat Revolution Festival în 2017. Cei care se dau în vânt după o petrecere excelentă, nu vor uita prea curând numele: Rudimental (DJ Set), Dubioza Kolektiv, Delta Heavy, Eluveitie, GBH, Icicle și nu numai. Peste 20.000 de oameni au trecut pe la festival în acest an, uniți de muzică și de vibe-urile excelente”, au anunțat, marți, organizatorii.

A fost pentru prima dată când Revolution Festival a avut program non-stop, pe zi fiind workshop-uri, jocuri și tot felul de show-uri, în timp ce nopțile au adus concerte excelente, afterparty-uri si multe altele.

„Chiar dacă trebuie să ne luăm la revedere de la ediția din acest an a festivalului, fii pregătit pentru mult mai mult! În următoarele luni, Timișoara va trăi experiența Revolution mult mai des datorită unor concerte, petreceri și a altor surprize. Totuși, până atunci, este timpul pentru un nou capitol din această minunată aventură: Exit Festival 2017”, au mai spus organizatorii Revolution.

Mai este mai puțin de o lună până la startul unuia dintre cele mai mari festivaluri din Europa, care are loc în apropiere de Timișoara. Exit Festival se va întinde anul acesta pe cinci zile, în perioada 5-9 iulie, în Cetatea Petrovaradin din Novi Sad. Se pregătesc nopți spectaculoase și asta datorită line-up-ului impecabil ales pentru acest an, din care fac parte: Liam Gallagher, Hardwell, Alan Walker, Jason Derulo, Rag’n’Bone Man, Years and Years, Paul Kalkbrenner, Robin Shulz, Roisin Murphy, Noisia, Duke Dumont și alții.