Raspunsul lui Robu la petitia impotriva fantanii muzicale din Parcul Botanic: Mergem inainte

Marți, 17 mai, a apărut o petiție online care explica motivele pentru care nu ar trebui să se facă o fântână muzicală Parcul Botanic. O zi mai târziu, miercuri, petiția a strâns deja 527 de semnături.

„CÂRCOTAȘII DIN NOU ÎN ACȚIUNE! După cum o știm cu toții, la toate obiectivele -dar absolut la toate!- din foarte multele pe care le-am realizat în Timișoara din 2012, de când am devenit primar, încoace, am avut parte de o rezistență de o habotnicie demnă de o cauză mai bună, fie din partea PSD, fie din partea unor cârcotași de meserie pur și simplu. Ei bine, a venit, acum, rândul sistemului de spectacole de muzică, jocuri de apă, lumină, fum și foc, pe care l-am promis încă din 2012. Vă reamintesc, inițial, am vrut să fac acest sistem pe Bega, în zona Flora. Întrucât, din motive pe care le-am explicat, acolo nu se poate, sistemul va fi făcut între Parcul Botanic și Casa Adam Muller Guttenbrunn. Toate bune și frumoase până aici. De-aici încolo, o nouă luptă! Oricât aș explica eu că nu se ia din spațiul verde, ci se va folosi o zonă construibilă existentă acolo, cârcotașii nu și nu”, a transmis Nicolae Robu, pe Facebook.

Primarul a continuat prin a spune că acest proiect va fi dus la bun sfrâșit: „Concluzie: MERGEM ÎNAINTE, CUM AM MERS CU TOT CE AM FĂCUT!”, a mai scris Robu.

Petiția împotriva fântânii muzicale din Parcul Botanic poate fi semnată aici.

