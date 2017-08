Raspunsul ANI in controversa terenurilor gratuite pentru tineri: Consilieri locali in conflict de interese

Epopeea terenurilor gratuite pentru tineri continuă. În luna martie a acestui an, Tion.ro anunța lista celor 128 de norocoși care beneficiază, conform Legii 15/2003, de un teren gratuit de la primărie. Printre aceștia se numărau și angajați din primărie, dar și un consilier local PNL, precum și fiul unui alt consilier local. Ambii consilieri au votat hotărârea de consiliu privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și a criteriilor suplimentare de selecție a solicitaților de loturi de teren pentru construire de locuințe. Cei doi ar fi trebuit să anunțe că s-ar pune în conflict de interese dacă ar vota, lucru care nu s-a întâmplat.

Alesul PNL Grigore Grigoroiu s-a retras în cele din urmă din competiție, însă fiul consilierului local Ilare Bordeașu, Constantin Bordeașu, se află în continuare pe poziția 42. Pe listă au rămas doi apropiați ai primarului, angajați în primărie: Sanda Greblă și Cătălin Iapă.

Îngrijorat de o situație de incompatibilitate, primarul Nicolae Robu nu a vrut să meargă mai departe cu proiectul, așa că a cerut ajutorul celor de la Agenția Națională de Integritate. În luna mai, Robu a scris ANI, dar răspunsul a venit abia în august. Ce spun cei de la ANI? Edilul-șef spune că a trebuit să citească cu foarte mare atenție cele cinci foi trimise de președintele Agenției Naționale de Integritate.

Concluzia este însă că nu ar fi situații de incompatibilitate, dar ar fi conflict de interese, așa că Robu este hotărât să pună lista finală, cea de după contestații, în fața consilierilor locali, care atribuie în cele din urmă terenurile. Acest lucru s-ar putea întâmpla chiar săptămâna viitoare.

„Am primit un răspuns de la ANI, trebuie să-l citesc cu foarte mare atenție, pentru că este destul de amplu. Eu l-am receptat că nu ar fi probleme. Introducem lista în consiliul local, săptămâna viitoare, dacă avem cu cine, încercăm să facem plen”, a declarat primarul Timișoarei pentru Tion.ro.

Ce a cerut Robu, de fapt, de la ANI?

Edilul-șef a cerut celor de la Agenția Națională de Integritate să analizeze dacă se generează o situație de incompatibilitate sau de conflict de interese, în cazul în care primăria acordă terenuri pentru tineri în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, iar beneficiarul este angajat al primăriei ca funcționar public, beneficiarul este angajat al primărie ca personal contractual, beneficiarul este/a fost în ultimii cinci ani angajat al primăriei pe post de consilier personal al primarului, beneficiarul este consilier local și a participat la votul de adoptare a grilei cu punctajul de evaluare a cererilor, beneficiarul este consilier local și nu a participat la votul de adoptare a grilei cu punctajul de evaluare a cererilor, beneficiarul este în legătură de rudenie/afin cu un consilier local care a participat la votul de adoptare a grilei cu punctajul de evaluare a cererilor, beneficiarul este în legătură de rudenie/afin cu unul dintre consilierii locali care nu a participat la votul de adoptare a grilei cu punctajul de evaluare a cererilor.

Specialiștii Agenției Naționale de Integritate îi explică, în șase foi, primarului Nicolae Robu care sunt legile de care ar trebui să se țină cont în aceste situații.

„Regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese aplicabil aleșilor locali este reglementat de Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare. În ceea ce privește conflictul de interese, prin acesta se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin”, se arată în răspuns.

Cei de la ANI susțin că „funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice sau juridice cu care are relații cu caracter patrimonial; participă în cadrul aceleiași comisii cu funcționarii publici care au calitatea de soț sau rudă de gradul I; interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice”.

Dacă există un conflict de interese, funcționarul public este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, de la luarea deciziei sau de la participarea la luarea unei decizii și să-și informeze șeful ierarhic.

Conform legii 215/2001 privind administrația publică locală, „nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consiliului local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”. Mai mult decât atât, hotărârile adoptate cu încălcarea Legii 215/2001 sunt nule de drept, nulitatea fiind constatată de către instanța de contencios administrativ, acțiunea putând fi introdusă de orice persoană interesată.

În altă ordine de idei, „aleșii locali au interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; pentru orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acesteia; pentru o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care dețin venituri; pentru o altă autoritate din care face parte; pentru orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; pentru o asociație sau fundație din care fac parte”.

Concluzia: Consilieri locali, în conflict de interese

După ce le-au spus celor din Primăria Timișoara care sunt legile de care ar trebui să se țină cont în această problemă, cei de la ANI spun că nu văd nicio incompatibilitate la lista tinerilor care primesc terenuri gratuite de la primărie. Cu conflictul de interese este altă problemă însă.

„Din cele expuse de dumneavoastră și din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că situațiile prezentate nu generează o situație de incompatibilitate. În ceea ce privește conflictul de interese, invederăm faptul că acesta nu rezultă «de lege lata» (n.r. despre legea în vigoare), dintr-o dispoziție legală, ci doar dacă persoana care ocupă o funcție publică emite un act afectat de interesul personal. Prin urmare, opinăm că se poate genera o situație de conflict de interese de natură administrativă dacă: primarul, prin deciziile sale, are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative; funcționarul public a fost/este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice sau juridice cu care are relații cu caracter patrimonial sau dacă interesele sale patrimoniale, ale soțului sau ale rudelor de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice; consilierul local participă la procesul de vot, în cadrul consiliului local, cu privire la adoptarea unor hotărâri în probleme supuse dezbaterii în care are un interes personal patrimonial, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv – în această situație, consilierul se află în conflict de interese dacă are un interes personal, în problema supusă dezbaterii, pe care nu îl anunță la debutul ședinței”, concluzionează Bogdan Stan, președintele Agenției Naționale de Integritate.

Mai este însă de discutat pe această temă, pentru că fiul consilierului local Ilare Bordeașu încă se află pe listă, iar alesul municipal a votat hotărârea de consiliu care stabilea criteriile de departajare. Asta ar putea duce la un vot negativ pentru lista finală în Consiliul Local Timișoara.

Articole pe aceeași temă:

Situatia terenurilor gratuite pentru tineri, de la primarie: inca se asteapta raspuns de la ANI, dar se pregateste a doua sesiune Vești proaste în continuare pentru tinerii care au „câștigat” de la primărie un teren gratuit pentru a-și ridica o casă. Pentru că Agenția Națională de Integritate nu i-a dat un răspuns primarului Nicolae Robu, proiectul lansat de municipalitate bate pasul pe loc. Va fi lansată oricum și o a doua se... Citește articolul

Pauza distribuirii terenurilor gratuite catre tineri, la Timisoara! Robu cere parerea ANI Ba este comisie de soluționare a contestațiilor, ba nu este comisie de soluționare a contestațiilor! Vorbim despre deja faimoasă listă de nume a tinerilor cu vârsta de până la 35 de ani care primesc terenuri gratuite de la Primăria Timișoara. Robu a spus pauză, ca să ceară părerea ANI, după ce pe li... Citește articolul

Scandal cat casa dupa alocarea terenurilor pentru tineri la Timisoara. Doi consilieri locali pasibili de conflict de interese Subiectul alocării terenurilor pentru tineri la Timișoara, prezentat în premieră de tion.ro cauzează în continuare controverse. Doi consilieri locali care au aprobat criteriile de selecție a tinerilor ce vor primi terenuri pentru case de la Primăria Timișoara au avut ulterior direct de câștigat de p... Citește articolul

Lista tinerilor care primesc terenuri gratuite de la primarie: Sanda Grebla, Catalin Iapa si Grigore Grigoroiu, printre norocosi Au fost anunțate în sfârșit numele tinerilor care primesc terenuri gratuite de la Primăria Timișoara, pentru a-și ridica case. Printre cei 128 de norocoși se numără și Sanda Greblă, fosta consilieră a primarului Nicolae Robu, Cătălin Iapă, actual consilier, dar și Grigore Grigoroiu, consilier local ... Citește articolul